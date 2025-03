Trump minimiza las preocupaciones empresariales por los aranceles

Trump desembarca del Air Force One a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el viernes 7 de marzo de 2025, en West Palm Beach, Florida AP Foto/Manuel Balce Ceneta

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. -- El presidente Donald Trump desestimó las preocupaciones empresariales sobre la incertidumbre causada por sus aranceles a varios socios comerciales estadounidenses y la posibilidad de precios más altos, y no descarta la idea de una recesión este año. Después de imponer y luego pausar rápidamente aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá que hicieron caer los mercados por preocupaciones sobre una guerra comercial, Trump afirmó que sus planes para aranceles "recíprocos" más amplios entrarán en vigor el 2 de abril para igualar lo que otros países aplican. "El 2 de abril, todo será recíproco", dijo en una entrevista grabada con el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel. "Lo que ellos nos cobran, nosotros les cobramos a ellos". Al ser preguntado sobre la advertencia de la Reserva Federal de Atlanta sobre una contracción económica en el primer trimestre del año, Trump aparentemente reconoció que sus planes podrían afectar el crecimiento de Estados Unidos. Aún así, afirmó que, en última instancia, sería "genial para nosotros". Cuando se le cuestionó si esperaba una recesión en 2025, Trump respondió: "Odio predecir cosas así. Hay un período de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande. Estamos trayendo riqueza de vuelta a Estados Unidos. Eso es algo importante." Luego agregó: "Toma un poco de tiempo. Toma un poco de tiempo". En Wall Street, fue una semana difícil con oscilaciones salvajes dominadas por preocupaciones sobre la economía y la incertidumbre sobre los aranceles de Trump. Trump desestimó las preocupaciones de las empresas que buscan estabilidad mientras toman decisiones de inversión. Señaló que "durante años los globalistas, los grandes globalistas han estado estafando a Estados Unidos" y que ahora, "todo lo que estamos haciendo es recuperar parte de eso, y vamos a tratar a nuestro país de manera justa". "Sabes, los aranceles podrían aumentar con el tiempo, y pueden aumentar y, ya sabes, no sé si es predecible", agregó el presidente republicano. La semana pasada, Trump levantó los aranceles a México y Canadá sobre los fabricantes de automóviles estadounidenses, y luego prácticamente todas las importaciones a Estados Unidos, pero los mantuvo sobre los productos de China. Más aranceles llegarán esta semana: el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo en "Meet the Press" de la NBC que los aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio entrarán en vigor el miércoles. Agregó que los aranceles que amenazó Trump sobre los productos lácteos y la madera canadienses esperarían hasta abril. "¿Habrá distorsiones? Por supuesto," señaló Lutnick. "Los productos extranjeros pueden volverse un poco más caros. Pero los productos estadounidenses se volverán más baratos, y estarás ayudando a los estadounidenses al comprar productos estadounidenses". Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

