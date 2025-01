Trump ordena medidas punitivas contra Colombia por negarse a aceptar vuelos con deportados

BOGOTÁ -- El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el domingo aranceles, restricciones de visa y otras medidas de represalia contra Colombia luego que el gobierno colombiano rechazó dos vuelos que transportaban migrantes. Trump hizo el anuncio en su red social Truth Social. Añadió que la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro "pone en peligro" la seguridad nacional estadounidense. "Estas medidas son solo el comienzo", escribió Trump. "No permitiremos al Gobierno colombiano que viole sus obligaciones legales en cuanto a aceptar a Criminales que trajeron a la fuerza a Estados Unidos". Horas antes Petro había anunciado que su gobierno no aceptaría los vuelos con migrantes deportados hasta que el gobierno estadounidense cree un protocolo que trate a los migrantes con "dignidad". Petro hizo el anuncio en dos publicaciones en X, antes Twitter, una de las cuales incluía un video de noticias de migrantes supuestamente deportados a Brasil caminando por una pista con las manos y los pies atados. "Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", escribió el gobernante colombiano. "Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. "No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales", agregó. Como parte de una serie de acciones para cumplir sus promesas de campaña de acabar con la inmigración ilegal, el presidente Trump está utilizando a militares en servicio activo para ayudar a asegurar la frontera y llevar a cabo deportaciones. Dos aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea que transportaban a migrantes expulsados de Estados Unidos aterrizaron la madrugada del viernes en Guatemala. Ese mismo día, Honduras recibió dos vuelos que transportaban a un total de 193 personas deportadas.



