Trump plantea su estrategia de seguridad fronteriza, pero sus planes enfrentarán desafíos

Marcela Medina y Enrique Corea, de Venezuela, reaccionan al ver cancelada su cita en la app de Aduanas mientras esperan cerca del paso fronterizo en Tijuana, el 20 de enero de 2025 AP Foto/Gregory Bull

WASHINGTON -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes las bases de su reforma de seguridad en la frontera sur a través de una serie de decretos que empezaron a entrar en vigor poco después de su investidura, lo que cumplía su principal promesa política de endurecer las normas de inmigración y marcaba otro cambio drástico en la política de la Casa Blanca sobre este tema divisivo. Algunas de las órdenes reviven políticas de su primer mandato que fueron revertidas por su predecesor, como obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México y terminar la construcción del muro fronterizo. Otras inician nuevas estrategias radicales, como su propuesta de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, involucrar al ejército en labores de seguridad fronteriza y dar fin al uso de una aplicación implementada durante la era del presidente Joe Biden que facilitó el ingreso de casi un millón de migrantes al país. La ejecución real de una agenda de inmigración tan amplia seguramente enfrentará desafíos jurídicos y logísticos. Y hasta el momento se han dado a conocer pocos detalles. Pero en una muestra concreta de la rapidez de los cambios, los migrantes que tenían citas para ingresar a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One vieron cómo fueron canceladas pocos minutos después de que Trump asumió el cargo. Además, México acordó permitir que las personas que pidan asilo en Estados Unidos permanezcan al sur de la frontera estadounidense mientras esperan a sus procesos en la corte. "Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Todo ingreso ilegal se detendrá de inmediato, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron", sostuvo Trump entre una fuerte ovación durante su discurso de investidura. La aplicación CBP One desaparece El sistema de lotería en línea otorgaba citas a 1,450 personas al día en ocho cruces fronterizos para ingresar con un permiso condicional, el cual Joe Biden utilizó más que cualquier otro presidente estadounidense. Era una pieza fundamental de la estrategia fronteriza del gobierno de Biden para crear nuevas vías de inmigración mientras se tomaban medidas enérgicas contra las personas que ingresaban ilegalmente. Los partidarios dicen que puso orden a una frontera caótica. Los detractores afirman que fue un imán para que más personas vinieran. Para el mediodía del lunes, había desaparecido. Algunos migrantes que hace unas semanas habían obtenido las codiciadas citas, se enteraron el lunes que habían sido canceladas. Entre ellas estaban Melanie Mendoza, de 21 años, y su novio. Ella dijo que dejaron Venezuela hace más de un año, gastando más de 4,000 dólares y viajando durante un mes, incluidos tres días caminando. Mendoza admitió no saber qué hacer ahora que se encuentran en la ciudad mexicana de Tijuana, al otro lado de la frontera de San Diego. México accede a recibir de nuevo a migrantes El gobierno de Trump restablece su política de "Permanecer en México", la cual obligó en su primer mandato a 70,000 solicitantes de asilo a esperar allí a que llegara la fecha de audiencia en las cortes migratorias de Estados Unidos. México, un país crucial para cualquier plan estadounidense para limitar la inmigración ilegal, indicó el lunes que está dispuesto a recibir a quienes solicitan asilo en Estados Unidos al tiempo que enfatizó que debería haber una aplicación en línea que les permita programar citas en la frontera estadounidense. Algunos activistas dicen que la política puso a los migrantes en un riesgo extremo en el norte de México. "Esto es un déjà vu del peor tipo", dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge. Señaló que políticas como "Permanecer en México" han "exacerbado las condiciones en la frontera, a la vez que hacen poco para abordar las razones por las que los migrantes dejan sus hogares en primer lugar. El derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento Cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de alguien que esté en el país ilegalmente o con una visa de turista o estudiante. Es un derecho consagrado en la 14ta Enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y que garantizó la ciudadanía para todos, incluidas las personas negras. El decreto de Trump, que sugiere que la enmienda se ha interpretado de forma errónea, entraría en vigencia en 30 días, de modo que no tendría efecto retroactivo. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos la impugnaron de inmediato ante los tribunales, tachándola de "rechazo imprudente y cruel de los valores estadounidenses". Trump dijo que creía tener "muy buenos fundamentos" para la orden. Migrantes temen deportaciones a gran escala. Trump tomó medidas para cumplir con su promesa de deportar a por lo menos 11 millones de personas que viven en el país sin autorización legal. Una de sus órdenes reanuda los esfuerzos para perseguir a cualquiera que esté en el país sin permiso de residencia, alejándose de los criterios más restringidos de deportación del gobierno de Biden. También quiere negociar con gobiernos estatales y locales para dar competencias a la policía para aplicar las leyes migratorias. Al igual que en su primer mandato, Trump también quiere suspender las subvenciones federales a las jurisdicciones conocidas como "santuario", estados y ciudades que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Rocío, una madre soltera de 43 años originaria de México que vive en el sur de Florida, dijo que está preocupada por su hijo de 13 años. Su padre fue deportado cuando el niño era un bebé, y él teme que ahora le pueda pasar lo mismo a ella. Rocío, quien pidió ser identificada únicamente por su primer nombre por miedo a ser detenida, indicó que le preocupa conducir sin licencia pero necesita trabajar para sobrevivir. "Debemos tener mucha precaución", apuntó. Erlinda, una madre soltera de El Salvador que llegó en 2013, ha cedido la patria potestad sobre sus hijos nacidos en Estados Unidos, de 10 y 8 años, a Nora Sandigo, quien se ha ofrecido como tutora de más de 2,000 niños en 15 años, incluidos al menos 30 desde diciembre. "Hay que tener más precauciones, como por ejemplo no salir a la calle si no es realmente necesario", declaró Erlinda, de 45 años, quien pidió ser identificada sólo por su primer nombre debido a que teme ser detenida. "El miedo está ahí, pero confiamos en Dios". Mayor participación militar en la seguridad fronteriza Trump ordenó al gobierno, con la ayuda del Departamento de Defensa, que "termine" la construcción del muro fronterizo y envíe tropas a la frontera. No aclaró cuántos irían -dejando la decisión en el secretario de Defensa- ni cuál sería exactamente su tarea. Sus decretos sugerían que los militares ayudarán al Departamento de Seguridad Nacional con "espacio de detención, transporte (incluidas aeronaves) y otros servicios de logística". Trump dio órdenes al secretario de Defensa de trazar un plan para "sellar las fronteras" y rechazar la "inmigración ilegal masiva". Enviar soldados a la frontera es una estrategia que Trump ha utilizado antes, al igual que Biden. A lo largo de la historia se han utilizado soldados para respaldar a los agentes de la Patrulla Fronteriza, que son responsables de proteger la frontera de casi 3,200 kilómetros (2,000 millas) que separa Estados Unidos de México, y no en papeles que los pongan en contacto directo con los migrantes. Los críticos han dicho que enviar soldados a la frontera manda la señal de que los migrantes son una amenaza. Cárteles como organizaciones terroristas extranjeras Una orden de Trump abrió camino para designar como "organizaciones terroristas extranjeras" a organizaciones criminales como la pandilla venezolana Tren de Aragua y la MS-13. MS-13 es una pandilla transnacional que se originó en Los Ángeles y desde entonces ha ganado influencia en gran parte de Centroamérica. Tren de Aragua era una pandilla callejera nacida en Venezuela, pero se ha convertido en una amenaza incluso en suelo estadounidense. "En la práctica, los cárteles controlan a través de una campaña de asesinato, terror, violación y fuerza bruta todo el tráfico ilegal en la frontera sur de Estados Unidos", afirma el decreto. Trump también planteó la posibilidad de emplear un poder para tiempos de guerra por primera vez desde la II Guerra Mundial para deportar a miembros de pandillas que sean considerados miembros de una organización terrorista extranjera. Suspensión de permisos para refugiados Trump también suspendió de forma indefinida el reasentamiento de refugiados durante cuatro meses, dijo el funcionario. Durante décadas, el programa ha permitido que cientos de miles de personas que huyen de la guerra y la persecución en todo el mundo lleguen a Estados Unidos. El mandatario también suspendió de manera similar el programa de refugiados al comienzo de su primer mandato, y luego de reinstaurarlo, redujo los números de refugiados que serían admitidos en el país. En el gobierno de Biden, el programa se reconstruyó hasta el punto de que el año pasado se reasentaron unos 100,000 refugiados en Estados Unidos, marcando un máximo de tres décadas. El programa de refugiados es el tipo de inmigración legal que el gobierno de Trump dice que apoya, dijo Mark Hetfield, presidente de HIAS, una de las 10 agencias de reasentamiento que ayudan a los refugiados a comenzar nuevas vidas. Cuando el primer gobierno de Trump suspendió el programa, dijo que necesitaba más verificaciones. Esta vez dice que las comunidades estadounidenses están sufriendo por la inmigración, señaló Hetfield. "Esta es una queja que no he escuchado que nadie plantee", observó. "Va a ser devastador para las personas que siguieron las reglas y están esperando salir del peligro y estar con sus familias". ¿Qué más planea Trump? El gobierno entrante también ordenará poner fin a la liberación de migrantes en Estados Unidos mientras esperan sus audiencias en cortes de inmigración, pero los funcionarios no dijeron cómo pagarán los enormes costos asociados con la detención. Trump planea "terminar con el asilo", presumiblemente yendo más allá de lo que Biden ha hecho para restringirlo severamente. No está claro qué hará el gobierno entrante con personas de nacionalidades cuyos países no aceptan a sus ciudadanos, como Nicaragua y Venezuela.

Salomón reportó desde Miami y Spagat desde San Diego. La periodista de The Associated Press Julie Watson en Tijuana, México, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



