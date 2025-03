Trump promete recuperar riqueza "robada" al entrar en vigor aranceles al acero y aluminio

El presidente Donald Trump se dirige hacia el helicóptero presidencial en la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025, en Washington. AP Foto/Ben Curtis, Archivo

WASHINGTON -- El presidente estadounidense Donald Trump desafió abiertamente el miércoles a los aliados de Estados Unidos al aumentar a 25% los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio, al tiempo que prometía recuperar la riqueza "robada" por otros países, lo que provocó una rápida reacción de Europa y Canadá. El uso de aranceles por parte del presidente republicano para obtener concesiones de otras naciones apunta hacia una guerra comercial potencialmente destructiva y a un cambio drástico en el enfoque de Estados Unidos hacia el liderazgo global. También ha desestabilizado el mercado de valores y ha avivado la ansiedad sobre una desaceleración económica. "Estados Unidos de América va a recuperar mucho de lo que le fue robado por otros países y, francamente, por un liderazgo estadounidense incompetente", dijo Trump a los periodistas el miércoles. "Vamos a recuperar nuestra riqueza y vamos a recuperar muchas de las empresas que se fueron". Trump eliminó todas las exenciones a los aranceles que ordenó en 2018 sobre los metales, además de aumentar los impuestos de importación sobre el aluminio, que eran de 10%. Estas medidas, en virtud de una orden ejecutiva firmada en febrero, son parte de un esfuerzo más amplio para perturbar y transformar el comercio global. El presidente republicano también impuso aranceles por separado a Canadá, México y China, y también tiene previsto gravar las importaciones de la Unión Europea, Brasil y Corea del Sur con tasas "recíprocas" a partir del 2 de abril. La Unión Europea anunció sus propias contramedidas el miércoles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que, dado que Estados Unidos "aplicaba aranceles por un valor de $28,000 millones de dólares, responderemos con contramedidas por un valor de 26,000 millones de euros", o alrededor de $28,000 millones de dólares. Estos gravámenes, que afectan no solo a los productos de acero y aluminio, sino también a textiles, electrodomésticos y productos agrícolas, entrarán en vigor el 1 de abril. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, respondió diciendo que la UE castigaba a Estados Unidos en lugar de solucionar lo que, en su opinión, es un exceso de capacidad en la producción de acero y aluminio. "Las acciones punitivas de la UE pasan por alto completamente los imperativos de seguridad nacional de Estados Unidos y, de hecho, de la seguridad internacional, y es otro indicador de que las políticas comerciales y económicas de la UE están fuera de sintonía con la realidad", dijo en un comunicado. En una reunión el miércoles con el Taoiseach (jefe de gobierno) de Irlanda, Micheál Martin, Trump dijo que "por supuesto" quiere responder a las represalias de la UE y que "por supuesto" Irlanda se aprovecha de Estados Unidos. "La UE fue creada para aprovecharse de Estados Unidos", dijo Trump. Canadá se ve a sí mismo atrapado en una guerra comercial bajo el pretexto de que es un centro de contrabando de fentanilo y de que sus recursos naturales y fábricas dañan a la economía estadounidense en lugar de apoyarla. "Será una lucha diaria. Esta es la segunda ronda de aranceles injustificados impuestos contra Canadá", dijo Mélanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. "La excusa más reciente es la seguridad nacional, a pesar de que el acero y el aluminio de Canadá contribuyen a la seguridad de Estados Unidos. Todo el tiempo hay una amenaza de aranceles más amplios el 2 de abril, que aún se cierne. La excusa para esos aranceles cambia cada día". Canadá es el mayor proveedor extranjero de acero y aluminio a Estados Unidos y planea imponer aranceles de represalia por 29.800 millones de dólares canadienses (20.700 millones de dólares estadounidenses) a partir del jueves, en respuesta a los impuestos estadounidenses sobre los metales. Canadá impondría sus nuevos aranceles a productos de acero y aluminio, así como a bienes estadounidenses como las computadoras, equipos deportivos y calentadores de agua por un valor de 14.200 millones de dólares canadienses (9.900 millones de dólares estadounidenses). Eso se suma a los aranceles de represalia de 25% sobre $30,000 millones de dólares canadienses ($20,800 millones de dólares estadounidenses) a importaciones de Estados Unidos que se implementaron el 4 de marzo, en respuesta a otros impuestos de importación que Trump ha retrasado parcialmente por un mes. El mandatario republicano declaró ante un grupo de directores ejecutivos en el foro Business Roundtable que los aranceles llevaban a las empresas a invertir en fábricas estadounidenses. Es poco probable que la caída de 8% en el índice bursátil S &P 500 durante el último mes debido a los temores de un deterioro en el crecimiento disuada al mandatario, quien ha argumentado que el aumento en las tasas arancelarias tendrá como resultado el regreso de las fábricas a Estados Unidos. "Cuanto más alto sea, más probable es que vayan a construir", dijo Trump al grupo. "La mayor victoria será si se trasladan a nuestro país y generan empleos. Esa es una victoria más grande que los propios aranceles, pero los aranceles van a traer mucho dinero a este país". Trump amenazó el martes con imponer aranceles de 50% al acero y el aluminio de Canadá, pero decidió mantener la tasa de 25% cuando la provincia de Ontario suspendió los planes de imponer un recargo a la electricidad que vende a Michigan, Minnesota y Nueva York. Los legisladores demócratas desestimaron las afirmaciones de Trump de que sus aranceles tienen que ver con la seguridad nacional y el tráfico de drogas, y señalaron que, en realidad, su objetivo es generar ingresos para ayudar a cubrir el costo de sus recortes de impuestos para los ricos. "Donald Trump sabe que sus políticas podrían arruinar la economía, pero lo está haciendo de todos modos", dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. "¿Por qué están haciendo todas estas locuras que no les gustan a los estadounidenses? Por una razón, y solo una razón: recortes de impuestos para multimillonarios, el principio rector de los objetivos del partido republicano". En muchos sentidos, el presidente aborda lo que percibe como asuntos pendientes de su primer mandato. Trump aumentó significativamente los aranceles, pero los ingresos recaudados por el gobierno federal fueron demasiado pequeños para aumentar de forma importante las presiones inflacionarias generales. Pronósticos externos del Laboratorio de Presupuestos de la Universidad de Yale, del Centro de Política Fiscal y de otros organismos sugieren que las familias estadounidenses tendrían que asumir los costos de los impuestos en forma de precios más altos. Con los aranceles del miércoles sobre el acero y el aluminio, Trump busca remediar sus impuestos de importación originales de 2018, que fueron perjudicados por las exenciones. Cuando Canadá y México aceptaran su exigencia de un renovado acuerdo comercial norteamericano en 2020, evitaron los impuestos de importación sobre los metales. Otros socios comerciales de Washington tenían cuotas de importación que reemplazaban a los aranceles. Y el primer gobierno de Trump también permitió que las empresas estadounidenses solicitaran exenciones si, por ejemplo, no podían obtener el acero que necesitaban de los productores nacionales. Si bien los aranceles de Trump podrían ayudar a las plantas de acero y aluminio en Estados Unidos, también podrían aumentar los precios para los fabricantes que utilizan esos metales como materias primas. Además, los economistas han constatado que las ganancias para las industrias del acero y el aluminio se vieron más que superadas por el costo que impusieron a los fabricantes de "transformación" que utilizan sus productos. En estas empresas, la producción cayó en casi 3.500 millones de dólares debido a los aranceles en 2021, pérdidas que superaron el aumento de 2.300 millones de dólares en la producción de aluminio y acero de ese año, según concluyó la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos en 2023. Trump considera los aranceles como una vía para incrementar el número de fábricas en el país, y la Casa Blanca ha señalado que Volvo, Volkswagen y Honda exploran la posibilidad de aumentar su presencia en suelo estadounidense. Pero la perspectiva de precios más altos, menos ventas y ganancias menores podría hacer que algunas empresas se abstengan de invertir en nuevas instalaciones. "Si eres un ejecutivo en la sala de juntas, ¿realmente vas a decirle a tu junta que es el momento de expandir esa línea de ensamblaje?" dijo John Murphy, vicepresidente senior de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Los principales exportadores de acero a Estados Unidos son Canadá, México, Brasil, Corea del Sur y Japón, mientras que las exportaciones procedentes de Taiwán y Vietnam crecen rápidamente, según la Administración de Comercio Internacional. Las importaciones de China, el mayor productor de acero del mundo, son solo una pequeña fracción de las compras estadounidenses. La mayor parte de las importaciones estadounidenses de aluminio proceden de Canadá. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

