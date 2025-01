Trump reafirma en un mitin en Las Vegas su promesa de eliminar impuestos a las propinas

By Will Weissert y Thomas Beaumont Tuesday, January 28, 2025











El presidente Donald Trump llega para hablar de economía durante un acto en el Circa Resort and Casino de Las Vegas, el sábado 25 de enero de 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP Foto/Mark Schiefelbein

LAS VEGAS -- El presidente Donald Trump llegó a Las Vegas el sábado para alardear sobre su promesa de campaña de eliminar los impuestos sobre las propinas, señalando a los aliados en el Congreso la importancia de la medida pero sin ofrecer detalles para convertir el eslogan en realidad. En cambio, Trump pasó la mayor parte de sus 40 minutos hablando ante aproximadamente mil seguidores en un salón de baile de un casino, elogiando su victoria electoral de noviembre, burlándose del gobierno del expresidente Joe Biden y promocionando su avalancha de acciones ejecutivas desde que asumió el cargo el lunes. "Pero tengo que ser honesto con ustedes, estoy aquí realmente por una razón diferente, estoy aquí para decir gracias", les dijo Trump a la multitud en el Circa Resort & Casino. La vuelta de la victoria, el primer mitin de Trump en un estado pendular desde que asumió el cargo, llegó después de que ganó los seis votos colegadios de Nevada en noviembre, convirtiéndose en el primer republicano desde George W. Bush en 2004 en llevarse el estado. Fue parte de la barrida de Trump de los siete estados más competitivos que le dieron una mayoría electoral sólida y un segundo mandato no consecutivo. Los asistentes dijeron que la parada de Trump en Nevada fue para entregar un "mensaje enfocado en la economía" construido alrededor de su promesa familiar a los trabajadores de la industria de la hospitalidad de eliminar el impuesto sobre los ingresos por propinas. "Lo vamos a conseguir para ustedes, 'sin impuestos sobre las propinas'", dijo Trump, de pie detrás de un podio adornado con el mismo eslogan que usó durante toda la campaña de 2024. Tras el mitin, Trump recorrió la planta del casino Circa, pasando por sus mesas de terciopelo morado, entre vítores de los visitantes al grito de "USA, USA". En una mesa de ruleta, un jugador gritó: "Dame 47 dólares al 47", por Trump, ahora el 47 presidente. "Ohh", se lamentó Trump ante la tirada perdedora, pero firmó autógrafos mientras sus partidarios aullaban. Si bien escasos en detalles, los comentarios de Trump sobre las propinas fueron una señal para los republicanos en el Congreso de que la propuesta es una prioridad para el enorme paquete fiscal que pretenden aprobar este año. Trump tiene previsto reunirse con los republicanos de la Cámara el lunes mientras se reúnen en Florida para trazar la estrategia a seguir. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, que está trabajando para que el paquete avance, invitó a Trump a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso el 4 de marzo, una tradición para los nuevos presidentes, que no pronuncian un discurso sobre el estado de la Unión hasta su segundo año en el cargo. Johnson dijo que los legisladores que trabajan con Trump esperan hacer de los próximos cuatro años "algunos de los más trascendentales en la historia de nuestra nación". Nevada es un telón de fondo familiar para hablar de propinas e impuestos. Como candidato, Trump anunció por primera vez la idea de terminar con los impuestos sobre las propinas durante un mitin en junio en Las Vegas, una propuesta que luego fue copiada por su oponente demócrata, Kamala Harris. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos estima que hay 2.24 millones de meseros en todo el país, y las propinas constituyen un gran porcentaje de sus ingresos. En Las Vegas, la economía de 24 horas se nutre de todos, desde camareros y aparcacoches hasta camareras de hotel y crupieres de casino, y todos cobran propinas. Nevada tiene la mayor concentración de trabajadores con propinas del país, con unos 25.8 camareros y camareras por cada 1,000 empleos, seguida de Hawai y Florida. Ted Pappageorge, secretario-tesorero del Sindicato Culinario, que representa a unos 60,000 trabajadores de la hostelería en Nevada, dijo que los planes de Trump "no deben terminar" con la eliminación de los impuestos sobre las propinas. "Eliminar los impuestos sobre las propinas y acabar con el salario mínimo de 2.13 dólares -que es la realidad en demasiados estados del país- elevará a millones de trabajadores de la hostelería", dijo Pappageorge. Indicó que muchos empleadores fijan el salario por hora muy por debajo del salario mínimo federal y esperan que las propinas compensen la diferencia. A pesar del enfoque declarado en los impuestos, el mitin en Nevada sirvió principalmente como un punto culminante de la primera semana de Trump en el cargo, mientras relataba a la multitud las órdenes ejecutivas que había firmado y lo que harían. "Hemos logrado más en una semana que la mayoría de los gobiernos en cuatro años, y apenas estamos empezando", dijo Trump, agregando que sus órdenes ejecutivas "revierten los horribles fracasos y traiciones que heredamos de un grupo de personas que no sabían lo que estaban haciendo". Trump citó una congelación general de nuevos fondos para toda la asistencia extranjera de Estados Unidos, su notificación de la retirada de Estados Unidos del acuerdo climático de París y su orden de cesar los programas de diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno federal, entre otras cosas. "Sentimos una luz sobre nuestro país", dijo Trump. "Todos la sienten". ___ Beaumont informó desde Des Moines, Iowa. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

