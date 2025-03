UE realiza cumbre de emergencia sobre defensa y ayuda a Ucrania ante descenso del apoyo de EEUU

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, saluda a Friedrich Merz, líder de la Unión Democristiana (CDU), antes de una reunión en Bruselas, el jueves 6 de marzo de 2025. AP Foto/Virginia Mayo

BRUSELAS -- Ante la posibilidad de un alejamiento fundamental de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, los gobernantes de la Unión Europea iniciaron el jueves una cumbre de emergencia para reforzar sus propias defensas y asegurarse de que Ucrania siga estando debidamente protegida. Friedrich Merz, el probable próximo canciller de Alemania, conversó durante el desayuno con el anfitrión de la cumbre, António Costa, sobre cómo fortalecer las defensas de Europa en un plazo corto. Merz impulsó planes esta semana para flexibilizar las reglas del país sobre el endeudamiento para permitir un mayor gasto en defensa. Al mismo tiempo, el bloque de 27 naciones se despertaba con la noticia de que el presidente francés Emmanuel Macron se reunirá con los mandatarios de la UE para abordar la posibilidad de utilizar la disuasión nuclear de Francia para proteger al continente de las amenazas rusas. Todo esto subrayó el cambio radical ocurrido en los dos meses desde que Trump asumió el cargo y comenzó a cuestionar los pilares de la cooperación entre Estados Unidos y Europa, que habían sido la base de la seguridad occidental desde la Segunda Guerra Mundial. "Gastar, gastar, gastar en defensa y disuasión. Ese es el mensaje más importante", dijo la primera ministra danesa Mette Frederiksen. El exhorto es un cambio drástico respecto a décadas de declive en el gasto militar en Europa, donde la defensa a menudo quedaba en último lugar en muchas consideraciones presupuestarias. El bloque de 27 países "tomará medidas decisivas", dijo Macron a la nación francesa el miércoles por la noche. "Los Estados miembros podrán aumentar su gasto militar" y "se proporcionará un enorme financiamiento conjunto para comprar y producir algunas de las municiones, tanques, armas y equipos más innovadores de Europa", resaltó. Sumándose al mensaje optimista, dijo que "el futuro de Europa no tiene que decidirse en Washington o Moscú". El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien asistía a la cumbre, recibió una cálida bienvenida de la mayoría de los mandatarios, un marcado contraste con la reprimenda verbal que el presidente de Ucrania recibió de Trump hace menos de una semana. "Quiero agradecer a todos nuestros líderes europeos", dijo Zelenskyy. "Fuerte apoyo desde el comienzo de la guerra. Durante todo este período, y la semana pasada, ustedes estuvieron con nosotros". Ayudando a miembros de la UE a aumentar el gasto La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto un plan para flexibilizar las reglas presupuestarias, de modo que los países que lo deseen puedan gastar mucho más en defensa. Su propuesta está respaldada por préstamos por valor de 150,000 millones de euros (162,000 millones de dólares) para comprar equipos militares prioritarios. La mayor parte del aumento en el gasto de defensa tendría que provenir de los presupuestos nacionales en un momento en que muchos países de antemano están sobrecargados de deuda. Parte del plan de von der Leyen incluye medidas para garantizar que los Estados miembros en dificultades no sean castigados por endeudarse demasiado si el gasto está destinado a la defensa. "Europa enfrenta un peligro claro y presente, y por lo tanto Europa debe ser capaz de protegerse, de defenderse", advirtió. Francia está luchando por reducir un déficit presupuestario anual excesivo del 5% del PIB, luego de aumentar su carga total de deuda al 112% del PIB con gastos en alivio para empresas y consumidores durante la pandemia de COVID-19 y la crisis energética que siguió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Otros cinco países que utilizan la moneda euro tienen niveles de deuda superiores al 100% del PIB: Bélgica, Grecia, España, Italia y Portugal. La mayor economía de Europa, Alemania, tiene más margen de endeudamiento, con un nivel de deuda del 62% del PIB. Necesidades de seguridad apremiantes Parte de cualquier plan de seguridad implica también proteger la posición cada vez más comprometida de Ucrania. Un misil ruso mató durante la noche a cuatro personas que se alojaban en un hotel en la ciudad natal de Zelenskyy. El presidente detalló que los voluntarios de una organización humanitaria se habían mudado al hotel en Krivói Rog, en el centro de Ucrania, justo antes del ataque. Entre los voluntarios había ciudadanos ucranianos, estadounidenses y británicos, pero no estaba claro quiénes estaban entre los 31 heridos. A principios de esta semana, Trump ordenó una pausa en los suministros militares de Estados Unidos a Ucrania en un intento de presionar a Zelenskyy para que participe en negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia, lo que dio una nueva urgencia a la cumbre de la UE en Bruselas. Es probable que la reunión del jueves no abordará las necesidades más urgentes de Ucrania. No está destinada a reunir urgentemente más armas y municiones para llenar cualquier vacío de suministro creado por el congelamiento de las entregas de parte de Estados Unidos. Tampoco todos los países acordarán desbloquear los cerca de 183.000 millones de euros (196,000 millones de dólares) en activos rusos congelados en una cámara de compensación belga, un fondo de efectivo listo que podría ser incautado. Aun así, los europeos subrayaron la importancia del momento. "Este es un momento decisivo para Europa y Ucrania como parte de nuestra familia europea. También es un momento decisivo para Ucrania", destacó Von der Leyen, hablando al lado de Zelenskyy antes de entrar juntos a la cumbre. Pero quizás el mayor desafío para la UE será adoptar una postura unida en un momento de división, ya que gran parte de lo que hace el bloque requiere apoyo unánime. Hungría está amenazando con vetar parte de la declaración de la cumbre sobre Ucrania, al igual que el primer ministro eslovaco Robert Fico . "Debemos tomar decisiones sin importar los uno o dos que se oponen cada vez", dijo el presidente lituano Gitanas Nauseda. "De lo contrario, la historia nos penalizará y pagaremos un costo muy alto". Es poco probable que la cumbre del jueves produzca decisiones inmediatas sobre el gasto para Ucrania o sus propias defensas. Hay otra cumbre de la UE, donde los detalles de las decisiones serán mucho más claros, programada para el 20 y 21 de marzo. Los periodistas de The Associated Press Sylvie Corbet en Bruselas, David McHugh en Fráncfort, Barry Hatton en Lisboa e Illia Novikov en Kiev contribuyeron a este despacho. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

