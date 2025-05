Influencer mexicana baleada en transmisión de TikTok fue asesinada por un sicario, según fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO -- La influencer del estado mexicano de Jalisco que fue asesinada a tiros durante una transmisión en vivo en TikTok, aparentemente fue baleada por un sicario y había expresado temor antes de ser asesinada, informó el jueves la fiscalía estatal. El asesinato de Valeria Márquez, de 23 años, ocurrido el martes ha conmocionado a la nación latinoamericana y ha desatado rumores sobre la causa de su homicidio en una región que ha sido sacudida por la violencia de los cárteles en los últimos años. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el jueves que su gobierno estaba trabajando con los investigadores locales para encontrar al asesino y se solidarizó con la familia de Márquez. Denis Rodríguez, vocero de la Fiscalía del estado de Jalisco, proporcionó el jueves nuevos detalles sobre el asesinato, pero afirmó que se sigue investigando el homicidio de la modelo e influencer de belleza con más de 113,000 seguidores. Rodríguez contó que la tarde del martes, horas antes del tiroteo, un hombre enmascarado que se hizo pasar por un repartidor llegó al salón de belleza en las afueras de Guadalajara, capital de Jalisco, acompañado de otro hombre que iba en motocicleta. Según una mujer que estaba en el salón, los hombres dijeron que tenían un regalo "muy costoso" para Márquez que debían entregar en persona. Cuando Márquez llegó y escuchó que la buscaban, expresó su miedo en su transmisión en vivo. "A lo mejor me iban a matar", señaló en el vídeo, minutos antes de ser asesinada. "¿Me iban a levantar (secuestrar) o qué? Me quedé preocupada". Cuando los hombres regresaron, preguntaron si era Márquez la que estaba ahora en la peluquería, algo que llevó a los fiscales a creer que los hombres eran asesinos a sueldo, dijo Rodríguez. "El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no le conocía. Con ello podría deducirse sin ser concluyente, podría deducirse que es una persona a sueldo", dijo. "Pero evidentemente es alguien que va con una encomienda". A Márquez le entregaron un peluche y una bolsa de café de Starbucks mientras estaba en la transmisión en directo y poco después le dispararon en la cabeza y en el pecho mientrtas transmitía en vivo. TikTok ya ha cerrado la cuenta de la influencer. Aunque aún no está claro quién está detrás del asesinato, la región está controlada por uno de los cárteles más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y Rodríguez señaló que los asesinatos cometidos por personas que van en motocicleta, a menudo conocidos como sicarios, se han convertido en algo habitual. Rodríguez informó que las autoridades también investigan si el caso está relacionado con el asesinato de un exdiputado ocurrido horas antes en la misma zona de Guadalajara, también perpetrado por dos hombres en una motocicleta.

