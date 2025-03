Vance visita la frontera entre EEUU y México para promover medidas migratorias de Trump

El vicepresidente estadounidense JD Vance al llegar al Congreso para el discurso del presidente Donald Trump en Washington el 4 de marzo del 2025. AP foto/Jose Luis Magana

EAGLE PASS, Texas, EE.UU. -- El vicepresidente JD Vance visitó la frontera entre Estados Unidos y México el miércoles para resaltar las políticas de inmigración más estrictas que, según la Casa Blanca, han llevado a una disminución drástica de las detenciones por cruces ilegales desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato. Vance estará acompañado en Eagle Pass, Texas, por el secretario de Defensa Pete Hegseth y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, quienes son los miembros de más alto rango de la administración republicana de Trump en visitar la frontera sur. La Casa Blanca informa que Vance tiene previsto recorrer la frontera, celebrar una mesa redonda con funcionarios locales, estatales y federales, y visitar un centro de detención. Las autoridades estatales y los activistas locales indican que el itinerario de Vance probablemente también incluye una visita a Shelby Park, un espacio verde municipal a lo largo del Río Bravo (Río Grande) que el gobernador republicano Greg Abbott confiscó de las autoridades federales el año pasado en una disputa con la administración Biden. Abbott acusó a esa administración de no hacer lo suficiente para frenar los cruces ilegales. "Seguridad fronteriza es seguridad nacional", declaró Hegseth a Fox News antes del viaje. Agregó: "Estamos enviando a esas personas a casa y no estamos dejando entrar a más. Y eso se está viendo en este momento". Trump hizo de la represión a la inmigración un eje central de su campaña de reelección, prometiendo detener la llegada de migrantes a Estados Unidos y frenar el flujo de fentanilo que cruza la frontera. Como parte de ese esfuerzo, impuso aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, afirmando que ninguno de los dos está haciendo lo suficiente para abordar el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. "Ahora están fuertemente arraigados en nuestro país. Pero los estamos sacando y lo estamos haciendo rápido", declaró Trump sobre los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, en su discurso ante una sesión conjunta del Congreso el martes por la noche. Aunque Trump no ha realizado un viaje a la frontera desde su toma de posesión, la visita de tres de sus altos funcionarios es evidencia del enfoque de su administración en el tema. Ha encargado a las agencias del gobierno federal trabajar para reformar la política fronteriza e inmigratoria, yendo mucho más allá del Departamento de Seguridad Nacional, el hogar tradicional de la mayoría de estas funciones. Las detenciones por cruces fronterizos ilegales desde México cayeron un 39% en enero en comparación con el mes anterior, aunque han estado disminuyendo drásticamente desde mucho antes de que Trump asumiera el cargo el 20 de enero, desde un máximo histórico de 250,000 en diciembre de 2023. Desde entonces, las autoridades mexicanas han aumentado la vigilancia dentro de sus propias fronteras y el presidente Joe Biden ya antes había introducido severas restricciones al asilo. La administración Trump ha mostrado sus nuevas iniciativas, incluyendo el uso de inmigrantes esposados en aviones militares para vuelos de deportación y el envío de algunos a la prisión en Guantánamo, Cuba. También ha ampliado las detenciones de agentes federales de personas que se encuentran en el país ilegalmente y ha abandonado programas que otorgaban permiso a algunos para quedarse. El zar de la frontera de Trump, Tom Homan, indicó que se ha priorizado a los migrantes con antecedentes penales en los primeros esfuerzos por reunir y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, pero agregó sobre otros migrantes: "Si estás en el país ilegalmente, no estás inmune". "Cuando encontramos al chico malo, muchas veces están con otros, otros que no son una prioridad criminal, pero que estaban en el país ilegalmente", indicó Homan a los periodistas fuera de la Casa Blanca el martes. "A ellos también los detenemos". Desde que comenzó el segundo mandato de Trump, su gobierno ha enviado a unos 6,500 militares en servicio activo a la frontera sur. Antes de eso, había alrededor de 2,500 efectivos ya allí, en su mayoría tropas de la Guardia Nacional bajo órdenes de servicio activo, junto con un par de cientos de fuerzas de aviación en servicio activo. De los que están siendo movilizados, muchos aún solo se están preparando para ir. El fin de semana pasado, Hegseth aprobó órdenes para enviar una gran parte de una brigada Stryker del Ejército y un batallón de aviación de apoyo general a la frontera. Con un total de aproximadamente 3,000 uniformados, se espera que se desplieguen en las próximas semanas. Las tropas son responsables de la detección y monitoreo a lo largo de la frontera, pero no interactúan con los migrantes que intentan cruzar ilegalmente. En su lugar, alertan a los agentes fronterizos, quienes luego toman a los migrantes bajo custodia. Biden encargó a la vicepresidenta Kamala Harris abordar las causas fundamentales de la inmigración durante su administración, buscando centrarse en por qué tantos migrantes, particularmente de Centroamérica, estaban abandonando sus países de origen y viniendo a Estados Unidos en busca de asilo o tratando de ingresar al país ilegalmente. Harris realizó su primera visita a la frontera en junio de 2021, aproximadamente tres meses y medio más tarde en el mandato de Biden que el viaje de Vance en las primeras semanas del segundo mandato de Trump. Trump ha bromeado rutinariamente que Harris estaba a cargo de la política de inmigración, pero no visitó la frontera ni mantuvo contacto cercano por teléfono con funcionarios federales. El viaje de Vance también se produce mientras la administración Trump considera el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener y deportar a venezolanos basándose en una proclamación que califica a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza de invasión que podría estar actuando por orden del gobierno de ese país. Esto, según un funcionario estadounidense con conocimiento del asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas de la administración. No está claro cuán cerca están las decisiones de ser finalizadas. Algunos funcionarios han cuestionado si la pandilla actúa como una herramienta del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos no ha reconocido como el líder legítimo de ese país. Existen preocupaciones de que invocar la ley requeriría que Estados Unidos reconociera más formalmente a Maduro. Aún así, la ley de 1798 permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano de un país con el que Estados Unidos esté en guerra, y Trump la ha mencionado como una posible herramienta para acelerar sus deportaciones masivas. ___

Weissert reportó desde Washington. Los corresponsales Matthew Lee y Lolita Baldor en Washington contribuyeron con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



