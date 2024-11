Venezuela libera a algunos de los miles de detenidos tras elecciones presidenciales

Personas detenidas durante las protestas antigubernamentales por los resultados de las elecciones salen de la prisión, en San Francisco de Yare, Venezuela, 16 de noviembre de 2024. Foto AP/Cristian Hernández

CARACAS -- Organizaciones no gubernamentales de Venezuela informaron el sábado de la liberación de más de un centenar de personas de las miles que fueron detenidas tras las protestas mortales que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio en el país sudamericano, que siguen generando controversia. La medida tiene lugar un día después que el fiscal general Tarek William Saab dijo que solicitó 225 revisiones de casos procesados por esos sucesos. Según cifras oficiales, en las protestas fallecieron unas 28 personas y 220 resultaron heridas. Al menos 107 excarcelaciones de personas detenidas "por situación postelectoral" se habían registrado hasta la noche del sábado, reportó Alfredo Romero, presidente del Foro Penal en su cuenta de X. Jesús Mata, de 61 años, fue uno de los excarcelados de la prisión de Tocuyito, situada en las afueras de Caracas, la capital del país. En declaraciones a The Associated Press, Mata dijo que fue "algo terrible" lo que vivió en prisión. Agregó que nunca imaginó que pudiera ser detenido, "peor que cualquier delincuente". Aseguró que estuvo arrestado durante dos meses y que no es un activista político. "Realmente no se lo deseo a nadie, especialmente a quienes no se lo merecen porque quienes estamos aquí realmente somos inocentes", afirmó por su parte Andrés Galea, un emprendedor de 31 años que dejó la cárcel de Yare 3, también en las afueras de la capital. Indicó que había sido detenido un día después de las elecciones cuando paseaba en su día libre. El Observatorio Venezolano de Prisiones, otra ONG, aseveró en X que también "pudo confirmar excarcelaciones de mujeres detenidas en el contexto de las manifestaciones postelectorales", bajo medidas cautelares, sin determinar el número de liberadas. La ONG señaló que familiares de jóvenes recluidos en otros centros carcelarios, como Tocorón y Tocuyito, estaban desde temprano a la espera de que fueran liberados luego de haber recibido llamadas de las autoridades para que se acercaran a esos recintos a recibir a sus seres queridos. La organización exigió la liberación de todas las personas que fueron detenidas, dijo, de forma "arbitraria". Saab, el fiscal general, descartó que activistas de organizaciones humanitarias hayan tenido "algo que ver en esta acción, que es atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano, a los órganos competentes, al sistema de justicia, al Ministerio Público (Fiscalía) que genera la acción penal". Las revisiones de los casos continuarán, añadió. Las liberaciones se produjeron cinco días después que el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al fiscal general y a los jueces del país a que "si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia". Tras los cuestionados comicios, que tanto Maduro como la oposición dicen haber ganado, se sucedieron multitudinarias protestas que reclamaban transparencia y la victoria del entonces candidato opositor Edmundo González, ahora asilado en España. La autoridad electoral había declarado ganador a Maduro, que buscaba su tercer mandato de seis años. Por otra parte, Saab negó el lunes que existan niños detenidos por haberse manifestado, aunque admitió que al menos un 10% de los encarcelados desde entonces tienen entre 16 y 17 años. Según cifras oficiales, más de 2,400 personas han sido procesadas por cargos de terrorismo. Entre los detenidos figuran periodistas, líderes políticos y dirigentes o colaboradores de campaña. Las autoridades sostienen que los detenidos "no son presos políticos" sino "criminales que se prestaron para acciones terroristas, delictivas".

