Victoria dramática de Dodgers en 1er juego de Serie Mundial logra el mayor rating en TV desde 2019

Freddie Freeman, de los Dodgers, conecta un grand slam para definir en la décima entrada el primer juego de la Serie Mundial ante los Yankees de Nueva York, 25 de octubre de 2024 (AP Foto/Mark J. Terrill)

LOS ÁNGELES -- La dramática victoria obtenida el viernes por los Dodgers de Los Ángeles, 6-3 sobre los Yankees de Nueva York en el primer juego de la Serie Mundial promedió 15,2 millones de espectadores. Ese nivel de audiencia televisiva, registrado en Fox, Fox Deportes, Univision y plataformas de streaming, convirtió a este encuentro en el juego de la Serie Mundial más visto en cinco años. El duelo terminó con un grand slam de Freddie Freeman en la décima entrada. Fue apenas la cuarta vez en 36 juegos de la Serie Mundial desde 2018 que la audiencia superó los 15 millones. La última vez antes del viernes fue el séptimo y decisivo juego en la serie de 2019, cuando Washington derrotó 6-2 a Houston para lograr su primer campeonato. Aquel enfrentamiento promedió 23 millones. "Los ratings fueron realmente buenos anoche", dijo el comisionado Rob Manfred el sábado, antes del segundo juego. "Veo este enfrentamiento como una oportunidad para amplificar todo en lo que hemos estado trabajando durante los últimos años. Enfocarse en los jugadores, tratar de expandir el juego a un producto más nacional, crecimiento internacional, jóvenes. Y, ya sabes, cuando tienes un escenario como éste, es una oportunidad para dar un paso adelante". Según Nielsen, la audiencia alcanzó un nivel máximo de 17,8 millones desde la décima entrada hasta la conclusión del juego. Fue un aumento del 62% en comparación con el primer juego del año pasado entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona. La victoria de los Rangers por 6-5 sobre los Diamondbacks en 11 entradas promedió 9,35 millones y fue el primer juego menos visto en la historia. El duelo del viernes fue el primer juego más visto desde que la victoria de Los Ángeles por 3-1 sobre los Astros de Houston en 2017 promedió 15.33 millones. También fue la transmisión de viernes más vista en Fox desde el tercer juego de 2017 (15,68 millones). El juego tuvo un rating de 19,1 y un share de 58 en Los Ángeles. El rating fue de 13,2 y el share de 37 en Nueva York. El rating es el porcentaje de hogares con televisión sintonizados en cierto programa. El share se refiere al porcentaje de la audiencia que tiene la televisión encendida en ese momento. Manfred dijo que espera ver los ratings de Japón en el próximo día o dos. Era la tarde del sábado en Japón para el primer juego.

