Visita de primer ministro israelí Benjamin Netanyahu desata ola de protestas en Washington

Judíos jasídicos y otras personas protestan contra las políticas de Netanyahu hacia los palestinos, cerca del Capitolio, el miércoles 24 de julio de 2024, en Washington. AP Foto/Mike Stewart

WASHINGTON -- La visita a Estados Unidos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha desatado una ola de protestas en la capital de la nación, incluida una sentada en un edificio de oficinas del Congreso que terminó con varias personas arrestadas. Algunas de las manifestaciones han condenado a Israel, pero otras han expresado su apoyo, al tiempo que presionan a Netanyahu a lograr un cese al fuego en la guerra contra Hamás y a devolver a casa a los rehenes que aún están en poder del grupo armado. La policía del Capitolio dijo que unas 200 personas fueron arrestadas el martes por cargos derivados de la sentada en el Edificio de Oficinas Cannon House. La organización Jewish Voice for Peace dijo que hubo muchos más detenidos y que había rabinos entre ellos. El miércoles, trabajadores colocaron una cerca metálica negra alrededor de la Casa Blanca, mientras Washington se preparaba para más protestas previas al discurso de Netanyahu en la tarde ante una sesión conjunta del Congreso. La policía ha aumentado significativamente la seguridad alrededor del Capitolio y cerró varios caminos durante la mayor parte de la semana. Cerca del Capitolio, judíos ortodoxos se alinearon en la calle la mañana del miércoles. Mientras las sirenas de la policía sonaban a la distancia, los manifestantes llevaban letreros que decían: "Los judíos de todo el mundo condenan la sangrienta brutalidad de Israel" y "Palestina libre". En otro, se pedía el arresto de Netanyahu. Decenas de personas se manifestaron la tarde del lunes afuera del hotel de Netanyahu tras su llegada a Washington, y la tarde del martes, cientos de manifestantes organizaron una protesta estilo flashmob en el edificio Cannon, que aloja las oficinas de los miembros de la Cámara. Organizados por Jewish Voice for Peace, manifestantes con camisetas rojas que decían "No en nuestro nombre" tomaron la rotonda del edificio, se sentaron en el suelo, desplegaron letreros y corearon "¡Dejen vivir a Gaza!". Cerca de media hora después de que los manifestantes comenzaron a aplaudir y a corear, policías del Capitolio emitieron varias advertencias y comenzaron a arrestar a los manifestantes, atándoles las manos con bridas y alejándolos del lugar uno a uno. "Soy hija de sobrevivientes del Holocausto, y sé cómo es un Holocausto", dijo Jane Hirschmann, nativa de Saugerties, Nueva York, que condujo hasta la manifestación junto con sus dos hijas, que fueron arrestadas. "Cuando decimos 'nunca más', significa 'nunca' para nadie".

