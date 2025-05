Visita de youtuber MrBeast a ruinas mayas desata disputa legal y divide a autoridades mexicanas

ARCHIVO - Jimmy Donaldson, conocido en línea como MrBeast, llega a la 11ª Ceremonia de los Premios Revelación el 5 de abril de 2025 en Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO -- Qué un video alcance en menos de una semana más 62 millones de visitas en la plataforma de Youtube podría hacer felices a muchos, pero en México no ha sido así. La visita del popular youtuber MrBeast a algunas de las más importantes ruinas mayas en el sur de México para realizar un video ha desatado una polémica que se acrecentó luego que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) decidió demandar a la empresa Full Circle Media, que representa al creador, por incumplir supuestamente los términos del permiso al incluir publicidad de marcas comerciales, confirmó el viernes a la Associated Press el ente estatal. Hasta el momento se desconoce los avances del proceso y si la empresa productora ya se comunicó con el INAH. La AP envió mensajes a Full Circle Media en su página de internet y a MrBeast para solicitar una reacción sobre el caso, pero no ha tenido respuesta. Tras la difusión en Youtube el pasado fin de semana del video "Exploré Templos de 2.000 Años de Antigüedad" del estadounidense James Donaldson, quien es conocido como MrBeast, surgieron posiciones encontradas entre algunos que consideraron favorable para el país la visita del popular youtuber, y otros que criticaron que se le diera libre acceso a las ruinas y el sobrevuelo de un dron en un área restringida como la plataforma superior de la pirámide de Kukulcán. MrBeast, quien es considerado una de las mayores estrellas de YouTube con gran influencia entre el público joven, ha realizado videos de alta producción llenos de desafíos extravagantes y campañas filantrópicas. Entre sus vídeos se incluyen "De 1 a 100 años: ¿Quién gana $250,000?", "La Pista De Obstáculos Más Peligrosa Del Mundo", e "¡Isla Privada de $1 vs Isla Privada de $250,000,000!". En su más reciente video "Exploré Templos de 2000 Años de Antigüedad", MrBeast mostró algunas imágenes de las zonas arqueológicas mexicanas de Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché donde ingresó a pirámides y cuevas y hasta jugó pelota como lo hacían los mayas. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó ante la polémica y dijo a mediados de semana, en su conferencia matutina, que el INAH había dado el permiso para la visita e instó a la institución a informar sobre las condiciones del permiso. Horas después de esa declaración, el ente que depende de la Secretaría de Cultura, dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que el permiso otorgado a Full Circle Media "no autorizó la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales con fines de lucro privado", y que por ello se interpuso una "demanda administrativa" contra la referida empresa productora. El anuncio de la demanda representó un cambio de postura del INAH luego que el 12 de mayo había informado en un comunicado que "se tramitaron los permisos necesarios" para las grabaciones en las zonas arqueológicas de Calakmul, en el estado de Campeche, y Chichén Itzá y Balamcanché, en el estado de Yucatán. A la polémica se sumó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores -del partido gobernante Morena- quien expresó esta semana en las redes sociales que el video de MrBeast representaba una "enorme publicidad para el estado" y que el material del youtuber "fue realizado con respeto y profesionalismo". "Me sorprende que, en cambio, la Secretaría de Cultura quiera sancionar la producción por sus adaptaciones para un público juvenil e infantil internacional, las cuales son características típicas de la literatura visual. Estas adaptaciones no violan la ley vigente ni ponen en riesgo el patrimonio arqueológico nacional", sostuvo la gobernadora.

