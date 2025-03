Volcán de Fuego en Guatemala hace erupción y obliga a la evacuación de más de 200 familias

By SONIA PÉREZ D. Associated Press Monday, March 10, 2025 11:35PM











El Volcán de Fuego emite una densa columna de cenizas, visto desde Palín, Guatemala, el lunes 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) -- El Volcán de Fuego en Guatemala hizo erupción la madrugada del lunes obligando a la evacuación de 282 familias, el cierre de una carretera y la suspensión de las clases en cuatro municipios. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que elevó su alerta de actividad de verde a naranja, anunció en la madrugada del lunes la evacuación de los vecinos de varias comunidades en las faldas del volcán hacia albergues del municipio de San Juan Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez. El ente dijo durante la mañana del lunes que poco más de 280 personas habían sido trasladadas a albergues locales. A primera hora de la noche del domingo, las autoridades empezaron a alertar del incremento de la actividad, que fue poco a poco incrementándose para finalmente hacer erupción con fragmentos incandescentes, retumbos y ceniza. El lunes podía verse lava, así como densas columnas de humo ascendiendo en el cielo. El Volcán de Fuego es uno de los tres más peligros y activos del país y está situado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, en el centro sur de Guatemala. Claudinne Ugalde, secretaría de Conred, dijo que por lo menos 30,000 personas están en riesgo por lo que se ha solicitado su evacuación. "Más o menos unas 30,000 personas están en riesgo alrededor de estos tres departamentos y estamos tratando de que evacúen o se autoevacúen para que no sufran ningún daño", dijo Ugalde. Isaac García, 43 años, decidió evacuar la zona junto a su esposa e hijos, su madre y hermanos. "Estoy un poco preocupado porque, ya hace unos años, ya hizo actividad el volcán y por la tragedia que pasó en San Miguel Los Lotes, entonces mejor salimos y evacuáramos", dijo desde el albergue en Alotenango. El organismo indicó que el volcán no registraba erupciones desde junio de 2023. La caída de ceniza se produce a varios kilómetros. En junio de 2018, el Volcán de Fuego registró una explosión que hizo desaparecer varias comunidades que habitaban en sus faldas matando a cientos de personas en una de las tragedias naturales más graves de la historia reciente del país. La actividad volcánica inició el domingo 3 de junio en la mañana, mientras las familias se reunían a la hora del almuerzo. Rápidamente, una gigantesca bola de ceniza y flujo piroclástico empezó a descender del cráter del volcán envolviendo todo a su paso. Familias aseguran que miles de personas quedaron sepultadas sin registro. "La actividad en el Volcán de Fuego ha provocado el descenso de flujos piroclásticos en las barrancas Las Lajas, El Jute, Seca y Ceniza, (en las falda) siendo de características débiles y moderadas, pero con probabilidad de incrementarse", dijo la CONRED antes de que comenzara el desplazamiento de la población. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en cuatro municipios del Alotenango; en Escuintla y Siquinalá, del departamento de Escuintla, y en San Pedro Yepocapa, en Chimaltenango. Por otro lado, las autoridades cerraron la Ruta 14, aledaña al volcán y prohibieron el ascenso al volcán de Acatenango, uno de los más visitados y cercano al Volcán de Fuego. Santiago Billy reportó desde Alotenango, Sacatepéquez.

