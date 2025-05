Walmart anuncia que subirá precios por aranceles tras sólidos resultados del primer trimestre

By ANNE D'INNOCENZIO Thursday, May 15, 2025 10:13PM











El exterior de una tienda de la cadena Walmart en Englewood, Colorado, el martes 13 de mayo de 2025. (AP Foto/David Zalubowski) kabc

NUEVA YORK -- Las ganancias del primer trimestre de Walmart disminuyeron, y la compañía anunció que debe aumentar los precios debido a los costos más altos por los aranceles implementados por el presidente Donald Trump. El jueves, el mayor minorista del país reportó fuertes ventas trimestrales e indicó que espera un crecimiento de ventas del 3.5% al 4.5% en el segundo trimestre del año. Sin embargo, al igual que muchas otras empresas en Estados Unidos, no emitió un pronóstico de ganancias para el trimestre debido al entorno caótico, ante el cambio constante de las políticas arancelarias de Estados Unidos. La compañía mantuvo su guía para todo el año emitida en febrero. Muchos estadounidenses han reducido sus gastos a medida que se sienten incómodos con la situación económica. Los datos del gobierno revelaron un crecimiento de ventas más lento para los minoristas el jueves. Walmart afirmó que sus consumidores siguen siendo cautelosos y selectivos. Los aranceles de Trump sobre China y otros países amenazan el modelo de precios bajos que es fundamental para el éxito de Walmart. Los impuestos de importación amenazados por Trump del 145% sobre los productos chinos se redujeron al 30% en un acuerdo anunciado el lunes, con algunos de los aranceles más altos en pausa durante 90 días. Los minoristas e importadores en gran medida habían dejado de enviar zapatos, ropa, juguetes y otros artículos con los aranceles tan altos, pero muchos ahora reanudarán las importaciones desde China en la ventana estrecha, con la esperanza de evitar estantes vacíos este otoño. Sin embargo, muchos minoristas sostienen que deben aumentar los precios debido a los costos de los aranceles. Y también se están preparando para costos de envío más altos impulsados por un aumento de empresas que compiten por meter sus productos a los barcos hacia Estados Unidos. Walmart ha establecido coberturas contra algunas amenazas arancelarias. Dos tercios de la mercancía de Walmart se obtiene en Estados Unidos, con los comestibles impulsando gran parte de eso. Los comestibles representan aproximadamente el 60% del negocio de Walmart en Estados Unidos. Aun así, Walmart no es inmune. "Haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener nuestros precios lo más bajos posible", dijo el jueves el CEO de Walmart, Doug McMillon, a los analistas de la industria. "Pero dada la magnitud de los aranceles, incluso en los niveles reducidos anunciados esta semana, no podemos absorber toda la presión ante la realidad de los márgenes minoristas estrechos". McMillon agregó que los aumentos de precios en los estantes serán graduales, pero ya habían comenzado desde abril, y se aceleraron en mayo. La compañía dijo que se ha centrado en los recibos de regreso a clases. McMillon afirmó que importa mercancía general de todo el mundo desde docenas de países. Pero China, en particular, representa una gran parte del volumen en ciertas categorías como electrónica y juguetes. Los aranceles sobre países como Costa Rica, Perú y Colombia están aumentando los costos de comestibles como bananas, aguacates, café y rosas, dijo. Walmart está absorbiendo costos en mercancía general dentro de los departamentos y aún no está trasladando los costos crecientes en algunos casos. Walmart también está pidiendo a los proveedores que cambien los materiales de entrada para los componentes, por ejemplo, usando fibra de vidrio en lugar de aluminio, al que Trump impuso aranceles a principios de marzo. Walmart ganó $4,450 millones de dólares, o 56 centavos por acción, en el trimestre que terminó el 30 de abril, por debajo de los $5,100 millones de dólares, o 63 centavos por acción, en el mismo período del año pasado. Las ganancias ajustadas por acción fueron de 61 centavos de dólar, superando las proyecciones de 58 centavos de los analistas de la industria, según FactSet. Los ingresos aumentaron un 2.5% a $65,610 millones de dólares, apenas por debajo de las estimaciones de los analistas. Las ventas comparables de Walmart en Estados Unidos -aquellas de tiendas físicas establecidas y canales en línea- aumentaron un 4.5% en el segundo trimestre, aunque eso se desaceleró desde un aumento del 4.6% en el trimestre anterior y un incremento del 5.3% en el tercer trimestre de 2024. Las acciones cayeron un 4% al toque de la campana de apertura el jueves. El negocio fue impulsado por artículos de salud y bienestar, así como comestibles. Las ventas fueron más débiles en artículos para el hogar y deportivos, lo cual fue compensado por robustas ventas de juguetes, productos automotrices y ropa infantil, dijo la compañía. Las ventas globales de comercio electrónico aumentaron un 22%, frente al 16% en el trimestre anterior. Walmart es uno de los primeros grandes minoristas de Estados Unidos en reportar resultados financieros y las cifras pueden proporcionar una pista sobre el estado de ánimo del consumidor estadounidense y cómo los aranceles están impactando su negocio. A principios de este mes, Amazon anunció mayores ganancias y ventas en el primer trimestre, subrayando el dominio del gigante en línea sobre los compradores que buscan precios bajos en una economía incierta. Amazon trajo productos extranjeros antes de que los aranceles de Trump entraran en vigor. Y el CEO Andy Jassy dijo que muchos de sus vendedores de terceros hicieron lo mismo. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

