Zoe Saldaña dice que se está tomando 'tiempo para procesar' los comentarios de Karla Sofía Gascón

Zoe Saldaña no está permitiendo que la controversia en torno a los comentarios ofensivos en las redes sociales de su coprotagonista de "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón, le quiten la alegría de su experiencia como nominada al Oscar, pero dice que aún tiene mucho que procesar al respecto.

Saldaña obtuvo su primera nominación al premio de la Academia en la categoría de mejor actriz de reparto por "Emilia Pérez" de Netflix, que se convirtió en la película más nominada de este año después de obtener 13, incluyendo las categorías mejor película y actriz principal, para Gascón.

Sin embargo, cuando la periodista Sarah Hagi compartió capturas de pantalla de antiguas publicaciones de Gascón en las redes sociales que eran islamófobas y críticas a George Floyd, el discurso en torno a la película cambió, algo con lo que Saldaña, que es una de las favoritas a los Oscar de este año en su respectiva categoría, ha tenido que lidiar tanto pública como privadamente.

"Estoy muy triste. También estoy decepcionada", dijo Saldaña sobre los comentarios de Gascón en el episodio este jueves del podcast "Awards Circuit" de Variety, y agregó que "no puedo hablar por las acciones de otras personas".

Saldaña dijo que, basándose en su propia experiencia al filmar la película, sabe que el elenco, el equipo y los cineastas "eran partidarios de la inclusión, la colaboración y la igualdad de todo tipo, y por eso es triste que estemos aquí".

"Voy tomando las cosas día a día y esa alegría está empezando a regresar", dijo, después de señalar que está "sorprendida" por el apoyo que ha recibido en medio de la controversia. Luego agregó que se está "tomando mi tiempo para procesarlo" y que siente que esto no es "algo que tengamos que resolver de inmediato".

Finalmente, Saldaña dejó en claro que no apoya "ninguna retórica negativa de racismo e intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender".

Los comentarios de Saldaña llegan después de que Gascón, quien hizo historia el mes pasado como la primera actriz abiertamente transgénero nominada a un Oscar en una categoría de actuación, se disculpara por sus comentarios en una entrevista con Juan Carlos Arciniegas de CNN en Español el fin de semana pasado, pero dijo que "no puede retirarse" de la carrera por los Oscar.

"No he cometido ningún delito ni he hecho daño a nadie", dijo Gascón a CNN. "No soy racista ni nada de lo que toda esta gente ha intentado hacer creer a los demás".

Jacques Audiard, el director francés de "Emilia Pérez", se distanció de Gascón y dijo a Deadline en una entrevista publicada el miércoles que no ha hablado con la actriz desde que comenzó la controversia.

"No he hablado con ella y no quiero hacerlo. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir", dijo Audiard. "No me estoy poniendo en contacto con ella porque ahora necesita espacio para reflexionar y hacerse responsable de sus acciones".

Audiard dijo que las publicaciones de Gascón ofensivas están "ocupando todo el espacio, y eso me pone muy triste", y luego agregó que la relación de confianza que alguna vez compartió con Gascón en el set se ha visto "afectada" por las cosas "absolutamente odiosas" e "inexcusables" que ella dijo que han sido desenterradas.

Originalmente escrito en español, Gascón comentó en ese momento sobre el caso de Floyd, quien murió en 2020 después de un encuentro con la policía en Minneapolis, escribiendo en parte en la publicación ahora eliminada: "Realmente creo que muy pocos se preocuparon alguna vez por George Floyd, un estafador y drogadicto".

Gascón desde entonces ha desactivado su cuenta X.

Según se informa, Netflix también ha intentado distanciarse de Gascón, a pesar de no haberse pronunciado aún públicamente sobre el asunto.

CNN se comunicó con representantes de Netflix para solicitar comentarios.

A medida que se acerca la ceremonia de los premios de la Academia (que se llevará a cabo en Hollywood el 2 de marzo), las campañas de los nominados al Oscar se reanudarán a partir de este fin de semana con una serie de eventos, incluido el almuerzo de los premios AFI, los premios Critics Choice y varios premios del Gremio.

Según Variety, Gascón tenía previsto asistir a todos estos eventos, además del Festival de Cine de Santa Bárbara el domingo, pero ya no se espera que asista a ninguno de ellos. Variety también informó que el servicio de streaming no está cubriendo los gastos de viaje de Gascón a estos eventos.

Lisa Respers Francia de CNN contribuyó a este informe.

