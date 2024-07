Zoológico de Los Ángeles bate récord con 17 polluelos de cóndor de California nacidos en 2024

En esta foto suministrada por el Zoológico de Los Ángeles, un polluelo de cóndor es pesado en las instalaciones del zoo el 19 de abril de 2024. (Jamie Pham/Los Angeles Zoo vía AP) kabc

LOS ANGELES -- Un récord de 17 polluelos de cóndor de California nacieron en el zoológico de Los Ángeles durante la temporada de reproducción de este año para dicha especie de ave, la cual se encuentra en peligro de extinción, anunciaron funcionarios el miércoles. Todos los polluelos podrán ser liberados en la naturaleza como parte del Programa de Recuperación del Cóndor de California, dijo el zoológico de Los Ángeles en un comunicado. El decimoséptimo y último ejemplar de la temporada nació en junio y está prosperando, según los cuidadores del zoológico. El récord anterior se estableció en 1997, cuando 15 polluelos de cóndor de California nacieron en el zoológico. "El equipo que trabaja con los cóndores nuevamente ha destacado por su esfuerzo para salvar de la extinción al ave voladora más grande del país", dijo Rose Legato, encargada de aves del zoológico. Legato dijo que el reciente récord es el resultado de las nuevas técnicas de reproducción y cría desarrolladas en el zoológico, que juntan a dos o tres polluelos para ser criados por un solo cóndor adulto que actúa como progenitor sustituto. "El resultado es un mayor número de polluelos de cóndor en el programa y, en última instancia, más cóndores en libertad", dijo Legato. El Programa de Recuperación del Cóndor de California es administrado por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre del Departamento del Interior. Su misión es propagar la icónica ave que hace décadas estuvo al borde de la extinción debido a la pérdida de su hábitat y el envenenamiento por plomo. En diciembre de 2023, había unos 560 cóndores de California en el mundo, de los cuales más de 340 vivían en libertad, según el zoológico. Es el ave terrestre más grande de Norteamérica, con una envergadura de hasta 2.9 metros (9.5 pies).

