¿Quiénes son los aspirantes a la presidencia? Este es un perfil de los principales precandidatos

¿Quiénes son los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos? Este es un perfil de los principales precandidatos para 2024 Quedan dos principales precandidatos republicanos en la contienda de su partido para la nominación presidencial en 2024. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, canceló su campaña el domingo, poco antes de la elección primaria del martes en Nueva Hampshire. Los malos resultados obtenidos la semana pasada en los caucus en Iowa dieron fin a las aspiraciones del empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy y del exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, renunció a su campaña a principios de mes. Este es un vistazo a los principales precandidatos que compiten por las nominaciones republicana y demócrata, así como a los contendientes de terceros partidos: LOS REPUBLICANOS EN LAS PRIMARIAS DONALD TRUMP El expresidente anunció su tercera campaña para llegar a la Casa Blanca el 15 de noviembre de 2022, en su mansión de Mar-a-Lago, obligando al partido a decidir si adoptaba a un precandidato cuya negativa a aceptar su derrota en 2020 provocó el ataque al Capitolio estadounidense y que aún es un tema dominante en sus discursos. El precandidato republicano puntero sigue siendo muy popular en ese partido, a pesar de haber pasado a la historia como el primer presidente en ser sometido dos veces a juicio político e incitar la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Refiriéndose a él mismo como "el presidente más provida" de Estados Unidos, Trump nominó a tres jueces conservadores a la Corte Suprema, allanando el camino para revocar el fallo Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en todo Estados Unidos durante casi 50 años. Una serie de amplias reformas a la justicia penal que sancionó en 2019 redujeron las sentencias mínimas obligatorias y dieron a los jueces más discrecionalidad para impartir sentencias. En marzo, Trump se convirtió en el primer expresidente estadounidense al que se han imputado delitos graves, al enfrentar 34 acusaciones de falsificación de registros comerciales como parte de un plan de sobornos. Desde entonces, se le han imputado más de 57 delitos graves en tres casos penales más, siendo acusado de malos manejos y retención ilegal de documentos clasificados, además de tratar de anular ilegalmente los resultados de la elección de 2020. Su contundente victoria en los caucus de Iowa ratificó su posición dominante en la contienda por la nominación republicana. NIKKI HALEY La exembajadora ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur se convirtió en la primera rival importante Trump cuando inició su campaña el 15 de febrero en Charleston. Es la única mujer en el bando republicano. La exfuncionaria del gabinete de Trump dijo una vez que no contendería con su antiguo jefe por la Casa Blanca en 2024. Sin embargo, cambió de opinión, mencionando los problemas económicos del país y la necesidad de un "cambio generacional", en alusión a la edad de Trump, de 77 años. Haley quedó en tercer lugar en los caucus de Iowa, terminando detrás de DeSantis. LOS DEMÓCRATAS EN LAS PRIMARIAS JOE BIDEN El presidente estadounidense Joe Biden anunció formalmente su campaña por la reelección en un video publicado el 25 de abril, en el que pidió a los votantes tiempo "para terminar su trabajo". Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, tendría 86 años al final de su segundo mandato, y algunos de sus críticos se preguntan si puede desempeñar el cargo de manera efectiva, dada su edad. Un notable número de votantes demócratas indicaron que preferirían que no se postulara, aunque se prevé que gane fácilmente la nominación demócrata. Biden, que prometió "restaurar el alma de Estados Unidos", planea hacer campaña basándose en el trabajo realizado. Dedicó sus dos primeros años como presidente a combatir la pandemia de coronavirus e impulsar importantes proyectos de ley, como el paquete bipartidista de infraestructura, y leyes para fomentar la fabricación de alta tecnología y medidas climáticas. MARIANNE WILLIAMSON La autora de textos de autoayuda Marianne Williamson se incorporó a la elección primaria demócrata el 4 de marzo en Washington, haciendo un llamado a favor de "una visión de justicia y amor tan poderosa que supere a las fuerzas del odio, la injusticia y el miedo". Durante su poco exitosa campaña presidencial de 2020, propuso la creación de un Departamento de Paz, y afirmó que el gobierno federal debería pagar considerables indemnizaciones financieras a los afroestadounidenses en desagravio por la esclavitud y la discriminación que han padecido durante siglos. DEAN PHILLIPS El congresista de Minnesota fue el primer demócrata elegido en contender contra Biden por la nominación. Tras meses de pedir la designación de un contendiente para la elección primaria, Phillips mismo se incorporó a la contienda el 27 de octubre con un discurso pronunciado frente al edificio de la legislatura estatal de Nueva Hampshire. Si bien Phillips ha elogiado efusivamente a Biden, el congresista de 54 años también afirma que los demócratas necesitan voces más jóvenes para evitar una situación de pesadilla, en la que Trump gana otra elección el próximo otoño. Phillips es uno de los miembros más ricos del Congreso y heredero de la Phillips Distilling Company, el imperio de su padrastro, propietario de importantes marcas de vodka y aguardiente. Alguna vez fue presidente de la empresa, pero también dirigió la fábrica de helado italiano Talenti. Su abuela, la difunta Pauline Phillips, era conocida como la columnista de consejos "Dear Abby". CANDIDATOS INDEPENDIENTES ROBERT F. KENNEDY JR. El exitoso autor y abogado ambientalista anunció el 9 de octubre que renunciaba a su precandidatura demócrata para postularse como candidato independiente. Sobrino del expresidente John F. Kennedy e hijo del ex secretario de Justicia Robert F. Kennedy, inicialmente lanzó una arriesgada apuesta para contender con Biden por la nominación demócrata el 19 de abril en Boston. Al anunciar su cambio de partido, dijo que pretendía ser un candidato que reduzca el impacto de Biden y Trump. Kennedy ha surgido como una de las voces principales del movimiento contra las vacunas. Los expertos en salud pública e incluso varios miembros de su familia, han descrito su trabajo como engañoso y peligroso. En años recientes, también ha estado ligado a figuras de la extrema derecha. JILL STEIN La ambientalista, cuya candidatura presidencial por un tercer partido fue criticada por los demócratas -quienes la acusaron de ayudar a que Trump llegara a la Casa Blanca-, señala que se postulará nuevamente para el más alto cargo de la nación. Stein anunció el 9 de noviembre que se postulará bajo la bandera del Partido Verde. "Aspiro a la presidencia para ofrecer una opción a la gente, fuera del fallido sistema bipartidista", dijo. Compitió contra Trump y la demócrata Hillary Clinton en 2016 como candidata del Partido Verde y recibió cerca de 1% de los votos. Algunos demócratas dijeron que su candidatura le restó votos a Clinton, particularmente en estados indecisos como Wisconsin. CORNEL WEST El activista progresista y erudito anunció el 5 de octubre que renunciaba a su candidatura presidencial por el Partido Verde y que, en cambio, se postularía como candidato independiente. West escribió en X que se postularía como independiente para "¡terminar con el puño de hierro de la clase dominante y garantizar una verdadera democracia!" Añadió que "necesitamos acabar con el control del duopolio y empoderar a la gente". Inicialmente, anunció en junio que se postularía como miembro del Partido del Pueblo antes de cambiar al Partido Verde. QUIÉNES HAN ABANDONADO LA CONTIENDA Republicanos: el gobernador de Florida Ron DeSantis, el exvicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, Christie, Ramaswamy, Hutchinson, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el conductor de radio Larry Elder, el empresario Perry Johnson, el representante Will Hurd de Texas, y el alcalde de Miami, Francis Suarez.

