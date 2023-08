Los Emmy se cambian a enero y vuelven a la temporada de premios de Hollywood

LOS ANGELES -- La 75a edición de los Premios Emmy, que se aplazó por la actual huelga de guionistas y actores, tiene una nueva fecha, una que los ubica directamente dentro de la temporada de premios de Hollywood.

Fox anunció el jueves que los Emmy se transmitirán el 15 de enero desde el Teatro Peacock en LA Live en el centro de Los Ángeles. La gala se transmitirá en el fin de semana largo por el feriado de Martin Luther King, Jr.

La fecha significa que los Emmy, que honran a los mejores programas de televisión, se transmitirán semanas antes de los Premios SAG, que honran a los actores de cine y televisión. Muchas otras galas como los Globos de Oro, que no han sido confirmados para un regreso a la televisión abierta, y los Critics Choice Awards, también se llevan a cabo en enero.

La ceremonia tendrá lugar aproximadamente cuatro meses después de lo planeado originalmente.

Aunque es un cambio, también es una especie de regreso, los primeros Emmy, en los que sólo se entregaron seis premios, se llevaron a cabo en enero de 1949. La ceremonia se transmite tradicionalmente en septiembre, un espacio que alguna vez sirvió para anunciar las próximas temporadas televisivas de otoño. Pero esa fecha se remonta a cuando la televisión abierta dominaba, tanto en audiencia como en candidatos a los Emmy, de una manera que ha sido borrada por la televisión por cable y los servicios de streaming.

Una persona con conocimiento de los planes, pero no autorizada para hablar públicamente, dijo a The Associated Press el mes pasado que la gala, originalmente programada para el 17 de septiembre, sería aplazada por las huelgas de actores y guionistas de cine y televisión que aún no tienen resolución.

HBO es el principal canal nominado para la próxima ceremonia, tres de sus series, "Succession", "The Last of Us" y "The White Lotus", acumulan 74 menciones. En total, HBO recibió 127 nominaciones.

Debido a las huelgas, los actores y guionistas no pueden hacer campaña para sus programas ni hacer entrevistas promocionales. La huelga de guionistas cumplió su día 100 el miércoles, por lo que ya ha durado más que el paro de 2007-2008, y no se le vislumbra un final.

No se ha anunciado ningún anfitrión para la ceremonia, que celebrará el aniversario de diamante de los Emmy.

La gala se ha convertido en un evento de dos fines de semana, muchos nominados en las categorías técnicas y de actores invitados reciben sus premios durante los Emmy de las Artes Creativas, que se llevarán a cabo una semana antes, el 6 y 7 de enero. Una versión editada de esa ceremonia será transmitida por Fox el 13 de enero.

Los Emmy serán producidos por Jesse Collins, Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay de Jesse Collins Entertainment. Collins se ha convertido en un productor de referencia de las premiaciones de Hollywood y otros espectáculos, ha producido los Grammy, los Oscar y el aclamado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022 con Dr. Dre, Snoop Dogg y Mary J. Blige en una celebración al hip hop.