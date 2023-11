'20.000 especies de abejas' arrasa en las nominaciones a los Premios Goya

"Caleta Palace", "Contigo, contigo y sin mí", "Esta ambición desmedida" -que recoge la última gira del cantante C. Tangana-, "Iberia, naturaleza infinita" y "Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias" optarán al Goya a mejor película documental mientras que "Dispararon al pianista" ("They shot the piano player"), "El sueño de la sultana", "Hannah y los monstruos", "Momias" y "Robot dreams" se disputará el de mejor cinta de animación.

El premio al mejor guion original estará entre Urresola ("20.000 especies de abejas"), Erice y Michel Gaztambide ("Cerrar los ojos"), Alejandro Marín y Carmen Garrido ("Te estoy amando locamente"), Félix Viscarret ("Una vida no tan simple") y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez ("Upon entry").

"Desde el norte de Europa hasta Estados Unidos o Latinoamérica hay muchas personas que me dicen algo similar... que su niño interno ha sido sanado, o ha sido cuidado o atendido gracias a la película, y para mí no puede haber en realidad un reconocimiento más importante", agregó.

