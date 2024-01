La presidencia de la UE advierte que las elecciones de EEUU pondrán la democracia a prueba

El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, ofrece un discurso en el Parlamento Europeo el martes 16 de enero de 2024 en Estrasburgo, en el este de Francia. AP - AP

BRUSELAS (AP) -- La presidencia de la Unión Europea advirtió el martes que los fundamentos de la democracia se verán puestos a prueba durante las elecciones estadounidenses de noviembre, una situación en la que la alianza transatlántica podría desarmarse aún más. "Si 2024 vuelve a traernos el 'Estados Unidos primero', es más que nunca 'Europa por su cuenta'", dijo el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, que ostenta el turno de presidencia del bloque. De Croo hizo esas declaraciones en un discurso a la legislatura de la UE apenas unas horas después de la amplia victoria del expresidente Donald Trump en los caucus republicanos de Iowa. Su palabras aludían al gobierno de Trump entre 2017 y 2021, cuando las relaciones con Europa se desmoronaron debido a disputas transatlántica casi constantes sobre comercio, seguridad y cooperación militar, que erosionaron la confianza y la cooperación. El grupo de 27 naciones debe aprender con rapidez a valerse por sí misma, dijo De Croo, y en caso de que Trump gane en noviembre "como europeos, no debemos temer esta perspectiva. Debemos aceptarla". El mandatario también aludió a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo junio, y dijo que este es "un año en el que nuestras democracias y libertades se verán puestas a prueba". "No sólo con la votación a esta casa, sino igualmente por el Congreso de Estados Unidos y la presidencia estadounidense", añadió De Croo.

