Autorizan juicio por demanda de príncipe Harry contra periódico británico

"Associated no ha podido propinar un 'golpe definitivo' a las acusaciones de alguno de estos demandantes", dijo el juez en una sentencia escrita.

Nicklin dictaminó que los demandantes no pueden basarse en los documentos entregados a la investigación, que su director, Brian Leveson, ordenó que se mantuvieran confidenciales. Entre ellos figuran supuestamente registros de pagos a investigadores privados por parte del Daily Mail y el Mail on Sunday.

Associated Newspapers niega rotundamente las acusaciones y ha pedido al juez que desestime el caso. En las audiencias celebradas en marzo, sus abogados alegaron que las demandas, que se remontan a 1993, se habían presentado demasiado tarde y que los demandantes se basaban en pruebas confidenciales que los periódicos habían entregado a una investigación pública de 2012 sobre las irregularidades cometidas por los tabloides, desencadenada por las revelaciones de pirateo telefónico por parte del ya desaparecido News of the World.

Los demandantes, entre los que se encuentran David Furnish -esposo de Elton John- y las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, acusan a la editorial Associated Newspapers Ltd. de recopilar información ilegalmente mediante dispositivos de audio en domicilios y automóviles, grabación de conversaciones telefónicas y engaño para obtener registros médicos.

