Perro rescatista mexicano muere en Turquía durante labores de rescate

Proteo, integrante del equipo de rescate de la SEDENA en Turquía. (Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard - Twitter)

Proteo, el perro rescatista de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que se encontraba ayudando en las labores de rescate en Turquía tras el sismo que se registró el 6 de febrero, murió, anunció el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard en un tuit. Carlos Villeda Máquez, entrenador de Proteo y elemento activo del ejército mexicano, dijo en una entrevista televisiva que los factores que habían provocado la muerte del canino fueron el extenuante viaje que realizó el animal, el clima de Turquía y su avanzada edad. Proteo tenía nueve años y siete meses de edad. Tras la muerte de Proteo, algunos usuarios de redes sociales y defensores de animales han señalado que el perro murió por falta de cuidados y falta de equipo adecuado y han acusado a la SEDENA de negligencia. En México no existe una ley de protección a los animales a nivel federal. Sin embargo, una ley de protección a los animales de la Ciudad de México -- que protege a los animales entrenados para realizar funciones de vigilancia, protección, guardia, detección de estupefacientes, acciones de búsqueda y rescate de personas, entre otras -- menciona una "limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo" para que no se comprometa el estado de bienestar de un animal. "Proteo era de nueve años y siete meses, siendo que el tiempo de jubilación de un perro con dicha exigencia es de ocho años promedio. Al ser un perro de avanzada edad, claramente se cometió maltrato animal al enviarlo a trabajar a un país lejano, lo que implicó un largo viaje, con un clima demasiado frío que deterioró su salud", dijo el licenciado José Luis Carranza, abogado especializado en la legislación animalista y presidente de Fundación Frecda, asociación que trabaja por el reconocimiento y respeto del Derecho Animal en México. Tras el catastrófico terremoto en Turquía y Siria de magnitud 7.8 que dejó a más de 41,000 muertos, y se prevé que esa cifra aumente, los famosos perros de rescate de México se dirigieron a la región para apoyar las labores de rescate. Entre los caninos rescatistas mexicanos se encuentran Ekco, Timba, July, Balam, Rex, y Orly. El equipo ayudó a encontrar a varios sobrevivientes bajo los escombros. Proteo fue devuelto a México donde se le rindió homenaje por su esfuerzo y sacrificio en el cumplimiento de su misión de rescate en Turquía. ------ Oscar Flores, productor de noticias digitales de ABC7, contribuyó a este informe.

