Agente de aduanas muere tras balacera en Puerto Rico

Agentes federales aguardan noticias sobre sus compañeros heridos, el jueves 17 de noviembre de 2022, fuera del Centro Médico de Río Piedras, en San Juan, Puerto Rico. AP

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) y un presunto traficante murieron el jueves en una balacera frente a la costa de Puerto Rico, informaron las autoridades. Otros dos elementos de la CBP resultaron heridos. La unidad de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP realizaban un patrullaje de rutina alrededor de las 8:00 de la mañana del jueves cuando estalló el tiroteo a unos 19 kilómetros (12 millas) de la costa de Cabo Rojo, un importante corredor para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica, conocido como el Canal de la Mona, indicó la agencia. El lugar se ubica entre la costa occidental de Puerto Rico y la República Dominicana. Tres agentes de Intercepción Marítima de la CPB intercambiaron disparos con dos personas que viajaban a bordo de una supuesta embarcación de traficantes, informaron las autoridades. Los tres agentes resultaron baleados y fueron trasladados vía aérea a hospitales locales en Puerto Rico. Uno de los agentes murió más tarde. No se dio a conocer por el momento la identidad del agente y se desconoce el estado en que se encuentran los otros dos. Una de las personas que viajaba en la embarcación de los sospechosos también murió, señalaron funcionarios. La segunda persona fue arrestada. Después del tiroteo, otra tripulación de intercepción marítima detuvo a otra embarcación cerca del lugar, en la que encontró armas de fuego y contrabando, dijo la CBP. Dos personas que viajaban en esa lancha también fueron detenidas. El FBI encabeza la investigación del tiroteo. El portavoz de la CBP Jeffrey Quiñones dijo a reporteros en Puerto Rico que era demasiado pronto para saber de dónde procedía la embarcación, la nacionalidad de sus dos pasajeros y si transportaba narcóticos o prestaba servicios a otra embarcación sospechosa de tráfico de drogas en el Caribe. Por lo general, los cárteles de la droga reclutan a pescadores pobres de Colombia y Venezuela para transportar grandes cantidades de cocaína hacia el norte, a República Dominicana, donde se divide en paquetes más pequeños que entregan por mar a embarcaciones tripuladas por narcotraficantes puertorriqueños mejor pagados y, a veces, bien armados. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en una audiencia con senadores que un agente de Operaciones Aéreas y Marítimas falleció y que hubo "varios más gravemente heridos". Dicha unidad tiene unos 1,650 agentes y es una de las más pequeñas de la agencia aduanal, la fuerza de seguridad más grande de Estados Unidos que incluye también a la Patrulla Fronteriza. Se dedica a detener el movimiento ilegal de personas, drogas y otros bienes. La unidad detectó 218 "incursiones de aeronaves convencionales al territorio estadounidense en el año fiscal 2021, incautó 500,000 kilos (1.1 millones de libras) de narcóticos, $73.1 millones de dólares en dinero ilegal, efectuó más de 122,000 arrestos y rescató a 518 personas, según la agencia. ___ Goodman reportó desde Miami. ___ Los periodistas de Associated Press Rebecca Santana y Eric Tucker en Washington contribuyeron a este despacho.

