Apuñalan a 3 turistas estadounidenses en Puerto Rico

ARCHIVO - Una vista aérea del barrio La Perla, en San Juan, Puerto Rico, el 25 de agosto de 2017. (AP Foto/Ricardo Arduengo, archivo) AP

SAN JUAN -- Tres turistas estadounidenses fueron apuñalados en Puerto Rico la madrugada del lunes después que, de acuerdo con la policía, alguien les pidió que dejaran de filmar en una reconocida comunidad frente al mar conocida como La Perla, que es popular entre los visitantes. La confrontación inició cuando uno de los turistas, que vive en Carolina del Sur, comenzó a filmar un carrito móvil de hamburguesas y le dijeron que dejara de hacerlo y se fuera del lugar, indicó la policía. Dos de los turistas permanecen hospitalizados, entre ellos uno que fue apuñalado seis veces, agregó la policía. Nadie ha sido arrestado. El ataque ocurrió casi dos años después que un turista de Delaware fue asesinado y se le prendiera fuego luego que, según las autoridades, se le advirtió que no tomara fotografías cuando compraba drogas en La Perla. Un amigo suyo recibió una golpiza, pero sobrevivió. La Perla está ubicada en la parte histórica de la capital de Puerto Rico conocida como Viejo San Juan y se hizo famosa luego de aparecer en el video de "Despacito", una canción lanzada en 2017 por los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee. La comunidad era un barrio peligroso considerado el punto de distribución de heroína más grande de la isla, pero el crimen ha disminuido desde una redada de agentes federales en 2011.

