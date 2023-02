Puerto Rico cierra su único zoológico tras años de denuncias

"No hemos escatimado en la búsqueda de alternativas para que... se garantice el mejor cuidado posible y la seguridad de todas las especies que allí habitan", dijo la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, quien añadió que no fue sino hasta hace unos años que la agencia asumió la responsabilidad del zoológico.

En enero, funcionarios anunciaron que un oso negro de nombre Nina, que tenía más de 20 años de edad, había fallecido por complicaciones de salud que no se dieron a conocer luego de que dejó de comer. No se han publicado los resultados de una necropsia. Los osos negros pueden vivir hasta 35 años en cautiverio.

Funcionarios del refugio visitaron el zoológico el domingo, una inspección que iba a realizarse en 2017, antes de los huracanes, dijo a The Associated Press el director ejecutivo del refugio, Pat Craig, destacando que incluso en ese entonces había preocupaciones por el estado de los animales.

