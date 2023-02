Fallece la actriz de Hollywood Raquel Welch a los 82 años

Raquel Welch quien, tras emerger del mar en un revelador bikini lanudo en la película "One Million Years B.C." ("Hace un millón de años"), se convirtió en un símbolo sexual internacional de las décadas de 1960 y 70, ha muerto a los 82 años. Welch falleció la mañana del miércoles tras una breve enfermedad, dijo su agente, Stephen LaManna de la agencia de talento Innovative Artists. El papel revelación de Welch llegó en 1966 con la historia prehistórica "One Million Years B.C.", en el que tenía un total de tres diálogos. Ataviada con ese bikini marrón, logró esquivar pterodáctilos, pero no el ojo del público. "Yo pensaba que era una película épica de dinosaurios boba que íbamos a dejar debajo del tapete un día", dijo a The Associated Press en 1981. "Error. Resultó que yo era la Bo Derek de la temporada. La chica en el vestido de piel de la que todos decían 'por dios, qué cuerpo' y que esperaban que desapareciera de un día al otro". Pero no fue así, interpretó a Lust (Lujuria) para el equipo de comedia de Peter Cook y Dudley Moore en su película "Bedazzled" ("Mi amigo el diablo") y a una agente secreta en la sátira de espías "Fathom" ("Guapa, intrépida y espía"), ambas de 1967. Sus curvas y belleza capturaron la atención de la cultura pop, Playboy la declaró "la mujer más deseada" de la década de 1970, a pesar de nunca haber estado completamente desnuda en la revista. En 2013, alcanzó el segundo puesto de la lista de "Las mujeres más sensuales de todos los tiempos" de la revista Men's Health. En la película "The Shawshank Redemption" ("Sueños de libertad"), el protagonista Andy Dufresne usa un afiche de Welch para cubrir un túnel por el cual escapa de prisión, luego de usar imágenes similares de Rita Hayworth y Marilyn Monroe. Además de actuar, Welch se desempeñó como cantante y bailarina. Sorprendió a muchos críticos y tuvo reseñas positivas, cuando protagonizó el musical de 1981 "Woman of the Year" ("La mujer del año") en Broadway, como reemplazo de Lauren Bacall durante sus vacaciones. Welch regresó a Broadway en 1997 para un montaje de "Victor/Victoria". Sabía que algunas personas no la tomaban en serio por su imagen. "No soy Penny Marshall ni Barbara Streisand", dijo a AP en 1993. "Ellos dicen "¿Raquel Welch quiere dirigir? Por favor"'. Welch, cuyo nombre verdadero era Jo-Raquel Tejada, nació en Chicago y creció en La Jolla, California. Su padre era Armando Carlos Tejada Urquizo, un ingeniero aeroespacial originario de Bolivia y su madre era estadounidense, Josephine Sarah Hall. El Jo en el nombre de Welch es una abreviatura del nombre de su madre. Welch era una madre divorciada cuando conoció al exactor convertido en agente de prensa, Patrick Curtis. "La ironía de todo esto es que a pesar de que la gente pensaba en mí como símbolo sexual, en realidad, ¡yo era una madre soltera con dos hijos pequeños!", escribió en su autobiografía, "Raquel: Beyond the Cleavage". Curtis se convirtió en su mánager y segundo esposo, la ayudó a convertirse en una chica glamurosa con cientos de portadas de revistas y múltiples películas, además de videos de ejercicio y libros de bienestar como "The Raquel Welch Total Beauty and Fitness Program". Aunque apareció en películas explotadoras, también sorprendió a muchos en la industria con actuaciones refinadas, incluyendo "The Three Musketeers" ("Los tres mosqueteros") de Richard Lester, que le valió a Welch un Globo de Oro y junto a James Coco en "Wild Party" ("Fiesta salvaje"). También estuvo nominada a un Globo en 1988 por la película para televisión "Right to Die" ("Derecho a morir"). Se casó y divorció cuatro veces, le sobreviven sus hijos Damon Welch y Tahnee Welch, quien también es actriz.

