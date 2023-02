Reserva Federal aumenta tasas en un cuarto de punto, prevé más alzas

WASHINGTON -- La Reserva Federal intensificó el miércoles su lucha contra la elevada inflación al aumentar su tasa de interés referencial en un cuarto de punto, el octavo incremento desde marzo. Además, el banco central estadounidense indicó que, aunque la inflación está cediendo, sigue demasiado alta y amerita más alzas de las tasas. Aunque el aumento fue menor al pasado -y aún menor que los primeros- la decisión más reciente de la institución financiera muy probablemente encarecerá el costo de muchos créditos, tanto personales como corporativos, y aumenta la posibilidad de una recesión. En un comunicado, los funcionarios de la Fed usaron el mismo lenguaje que han usado desde marzo, de que "más aumentos en el rango de la meta (de las tasas de interés) serán apropiados". Eso es interpretado como señal de que la entidad tiene la intención de aumentar las tasas de nuevo cuando se reúna en marzo, y quizás en mayo también. En los últimos meses, la Fed ha reducido el nivel de los incrementos: el año pasado anunció cuatro alzas consecutivas de 75 puntos base, en diciembre una de 50 puntos y el del miércoles, de 25 puntos base. El ritmo más gradual es para permitir al banco central navegar en lo que podría ser una serie de decisiones arriesgada este año. Con el ajuste del miércoles, la tasa de referencia quedará en un rango de entre 4.5% a 4.75%, su mayor nivel en 15 años. El martes, el gobierno reportó que los salarios y prestaciones de los trabajadores crecieron a un ritmo más lento en los últimos tres meses de 2022, la tercera ocasión seguida que se ve esa tendencia. Ese reporte podría indicarle al banco central que los aumentos salariales no están generando presiones inflacionarias. Si bien la Fed mantuvo el lenguaje indicador de más alzas en el futuro, señaló por primera vez que las alzas de precios están cediendo. Notó que "la inflación ha disminuido un poco, pero sigue elevada". La declaración insinuó además que el banco mantendrá alzas modestas de las tasas de interés, de un cuarto de punto, y que está considerando cuándo suspender dichos incrementos. Entre inversionistas y economistas abundan las especulaciones de que, debido a que la inflación está empezando a ceder, la Fed pronto abandonará su agresiva política de restringir el crédito. La junta directiva del banco central, cuando se reunió la última vez en diciembre, vaticinó que eventualmente aumentaría la tasa referencial a un nivel que requeriría dos alzas de cuarto de punto.

