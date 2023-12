Oposición rusa crea ingeniosa manera de hacerse notar: Carteles que fingen ser deseos de feliz año

Putin, de 71 años, no ha anunciado aún su candidatura para un quinto período, pero se prevé que lo hará próximamente. Preguntado sobre el particular el jueves, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, pidió a los periodistas que "sean pacientes".

"Comprendemos que las elecciones libres y justas, como en cualquier país europeo civilizado, desgraciadamente no existen en Rusia", dijo Ivan Zhdanov, director de la Fundación Anticorrupción, a la Associated Press.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.