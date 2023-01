Sancionan a 7mo policía de Memphis por caso de Tyre Nichols

imagen tomada de un video publicado por la alcaldía de la ciudad de Memphis muestra a Tyre Nichols mientras es sometido brutalmente por cinco policías el 7 de enero de 2023. AP

El Departamento de Policía de Memphis disciplinó a otros dos agentes que estuvieron involucrados en el arresto, golpiza y muerte de Tyre Nichols, informó el lunes el departamento, ampliando el círculo de castigo por una muerte que ya ha resultado en acusaciones de homicidio en contra de cinco agentes y desatado la indignación a nivel nacional por un nuevo despliegue de brutalidad policial. El agente Preston Hemphill, de raza blanca, fue relevado de su cargo poco después del arresto de Nichols el 7 de enero, de acuerdo con el departamento. Cinco policías de raza negra fueron despedidos y acusados la semana pasada por homicidio en segundo grado y otros delitos en relación con la golpiza a Nichols y su muerte, ocurrida el 10 de enero. Horas después el lunes, el departamento de policía informó que otro agente había sido relevado de su cargo. Las autoridades no dieron a conocer su nombre ni especificaron el papel que desempeñó en el arresto. En total, se ha disciplinado a siete policías de Memphis. El mismo lunes, funcionarios del Departamento de Bomberos de Memphis anunciaron el despido de los paramédicos Robert Long y JaMicheal Sandridge y de la teniente Michelle Whitaker, en relación con la muerte de Nichols. La jefa de bomberos Gina Sweat dijo en un comunicado que el departamento recibió una llamada de la policía para que respondiera a un reporte de una persona que había sido rociada con gas pimienta. Los bomberos llegaron a las 20:41 y encontraron a Nichols esposado sobre el suelo y recostado contra un vehículo de la policía, según el comunicado. Long y Sandridge, basándose en la naturaleza de la llamada y en la información que les proporcionó la policía, "no llevaron a cabo una evaluación adecuada del señor Nichols", según el comunicado. Whitaker y el conductor permanecieron en el vehículo. Se llamó a una ambulancia, la cual llegó a las 20:55 según el comunicado. Una unidad de urgencias atendió a Nichols y lo llevó a un hospital a las 21:08, 27 minutos después de la llegada de Long, Sandridge y Whitaker, según las autoridades. Una investigación determinó que los tres violaron "múltiples" políticas y protocolos, según el comunicado. El asesinato de Nichols, de raza negra, ha dado lugar a días de debate público sobre cómo las fuerzas policiales pueden tratar a los ciudadanos afroestadounidenses con violencia excesiva, independientemente de la raza de los agentes y de las personas vigiladas. En la grabación de la cámara corporal de la detención inicial, se puede escuchar a Hemphill decir que aturdió a Nichols y declarar: "Espero que le pateen el trasero". La muerte de Nichols fue el ejemplo más reciente en una larga serie de primeras versiones policiales sobre el uso de la fuerza que más tarde se demostró que habían minimizado o ignorado encuentros violentos y, en ocasiones, mortales. Los agentes del Departamento de Policía de Memphis utilizaron una pistola aturdidora, un tolete y sus puños para golpear a Nichols durante su detención. En el video se ve a Nichols huyendo de los agentes hacia su casa después de que se le detuvo por sospecha de conducción imprudente. A Nichols, un padre de familia de 29 años de edad, se le escuchó llamar a su madre y se le vio notablemente herido mientras permanecía indefenso en la acera, según mostraron las imágenes de video publicadas el viernes. Los cinco agentes charlaron durante varios minutos mientras Nichols permanecía en el suelo, pero había otras autoridades en el lugar. Dos agentes del departamento policial del condado de Shelby han sido relevados de sus funciones sin goce de sueldo mientras se investiga su conducta. En el caso Nichols, el departamento de policía se ha encargado de las medidas disciplinarias internas, como los despidos, mientras que el fiscal de distrito del condado de Shelby se ha ocupado de los cargos penales.

