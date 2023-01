Seattle: Escuelas demandan a redes sociales por salud mental

Esta combinación de fotos de 2017 a 2022 muestra los logos de Facebook, YouTube, TikTok y Snapchat en dispositivos móviles. (AP Foto)

SEATTLE -- El distrito de escuelas públicas de Seattle presentó una demanda en contra de los gigantes tecnológicos que poseen a TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat, en un intento por exigirles cuentas por la crisis de salud mental entre los jóvenes. La demanda se interpuso el viernes en una corte federal. La denuncia de 91 páginas asegura que las empresas de redes sociales han creado una molestia pública al enfocar sus productos en los niños. Culpa a las redes sociales del deterioro en la salud mental y trastornos de comportamiento, incluyendo ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y acoso cibernético; complicando las labores de educar a los estudiantes; y obligando a las escuelas a tomar medidas como contratar a más profesionales en salud mental, desarrollar planes de estudio sobre los efectos de las redes sociales y proveer capacitación adicional al personal docente. "Los acusados han explotado con éxito los cerebros vulnerables de la juventud, enganchando a decenas de millones de estudiantes en todo el país en ciclos de retroalimentación positiva por el uso excesivo y abuso de las plataformas de redes sociales de los acusados", indicó la demanda. "Peor aún, el contenido de los acusados creado y dirigido a la juventud a menudo resulta dañino y explotador". Meta, Google, Snap y TikTok no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Si bien la ley federal - sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones - ayuda a proteger a las compañías de internet de la responsabilidad como resultado de lo que terceros publican en sus plataformas, la demanda argumenta que la medida no protege el comportamiento de las empresas en este caso. "La parte demandante no arguye que los acusados son responsables de lo que terceros han dicho en las plataformas de los acusados, sino la propia conducta de los acusados", indica la demanda. "Los acusados recomiendan de forma afirmativa y promueven contenido dañino a los jóvenes, como el contenido a favor de la anorexia y los trastornos alimenticios". La demanda asegura que entre 2009 y 2019, hubo en promedio un aumento del 30% en el número de alumnos del distrito de escuelas públicas de Seattle que reportaron haberse sentido "tan tristes o desesperanzados casi todos los días durante al menos dos semanas en fila" al grado que dejaron de hacer sus actividades habituales. El distrito escolar está pidiendo que la corte ordene a las compañías dejar de crear molestias públicas, otorgar compensación, y pagar por educación preventiva y tratamiento por uso excesivo y problemático de redes sociales. Si bien cientos de familias han presentado demandas en contra de las empresas por daños que han sufrido sus hijos a causa de las redes sociales, de momento se desconoce si otros distritos escolares han interpuesto denuncias similares a la de Seattle.

