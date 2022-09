Shakira enfrentaría 8 años en prisión por fraude de impuestos en España si es declarada culpable

Un juez en España aprobó el martes un juicio contra la cantante colombiana Shakira por fraude de impuestos.

Los fiscales españoles acusan a Shakira de no haber pagado $14.5 millones de euros ($13.9 millones de dólares) en impuestos sobre el sueldo ganado entre 2012 y 2014. Los fiscales buscan una sentencia de 8 años en prisión y una multa considerable si encuentran a Shakira culpable de evasión de impuestos.

La estrella de pop ha negado repetidamente haber hecho algo malo y rechazó un trato con las autoridades para evitar ir a juicio. Su oficina de relaciones públicas ha dicho que la cantante ya pagó todo lo que debía más $3 millones de euros ($2.8 millones de dólares) adicionales en interés.

La corte, con sede en la ciudad de Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona, dice que Shakira enfrentará seis cargos de fraude de impuestos. Aun no hay fecha para el comienzo del juicio.

El caso depende de donde vivió Shakira durante 2012 y 2014. Los fiscales en Barcelona alegan que la cantante pasó más de la mitad de ese periodo en España, y, por lo tanto, debía haber pagado impuestos en el país, a pesar de que su residencia oficial estaba en las Bahamas.

Shakira, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ha sido vinculada a España desde que comenzó a salir románticamente con el jugador de fútbol, Gerard Pique, con quien tiene dos hijos. La pareja vivía junta en Barcelona, pero recientemente terminaron su relación de 11 años.

España ha demandado a estrellas de fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante la última década por no pagar completamente sus impuestos. Los dos fueron hallados culpables de evasión de impuestos, pero ambos evitaron tiempo en prisión gracias a una provisión legal que permite a un juez dispensar sentencias que son menos de dos años para aquellos que cometen el delito por primera vez.

