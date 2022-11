Retienen a visitantes de Shanghai Disneyland por pruebas de COVID-19

Una mujer se somete a una prueba de coronavirus en Beijing el 1 de noviembre de 2022. AP

BEIJING -- Los visitantes del parque Disneyland de Shanghái se vieron impedidos de salir temporalmente como parte de pruebas de coronavirus que se extendieron a más de 400,000 personas, informaron el martes las autoridades de la ciudad. El parque fue cerrado el lunes para pruebas a empleados y visitantes, precisaron Walt Disney Co. y el gobierno en declaraciones separadas. La agencia de salud de la ciudad dijo que todos los visitantes dieron negativo y fueron autorizados a salir para las 8:30 p.m. No se dieron a conocer detalles de un posible brote, pero 1.3 millones de residentes del distrito central de Yangpu recibieron órdenes el viernes de quedarse en casa para someterse a pruebas del virus. El gobierno del presidente Xi Jinping se ha atenido a una estrategia enérgica de "COVID cero" que ha cerrado Shanghái y otras ciudades este año a fin de aislar cada caso, pese a que otros países están relajando los controles antivirus. También el martes, las autoridades del territorio sureño de Macao estaban realizando pruebas a sus 700,000 residentes luego de que se detectó un caso la semana pasada. La campaña de COVID cero ha mantenido las tasas de infecciones relativamente bajas, pero a un costo elevado para los negocios, que sufren cierres repetidamente. En Hong Kong, el principal índice bursátil subió 5.2% el martes luego de un comentario en redes sociales chinas de que el gobernante Partido Comunista podría establecer una "comisión de reapertura" para examinar formas de reducir gradualmente los controles contra el virus. A una pregunta sobre el rumor, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, contestó a los reporteros: "no estoy al tanto de lo que ustedes mencionan". Los brotes en Shanghái en marzo llevaron a un encierro que confinó a la mayoría de sus 25 millones de habitantes en sus viviendas durante dos meses. El gobierno municipal pidió a todas las personas que habían visitado el parque Disneyland desde el jueves que se sometieran a tres días de pruebas y evitaran reunirse en grupos. Disney dijo el lunes que partes del parque fueron cerradas debido a las regulaciones antivirus, pero no dio indicios de que se mantuvo a los visitantes dentro. Dijo que los parques Disneyland de Shanghái, Disneytown y Wishing Star fueron cerrados, mientras que dos hoteles operaron regularmente.

