Un sismo moderado de magnitud 5.8 remece la capital de México, no se reportan heridos

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que hasta el momento no se reportan daños y que se realiza un recorrido en la zona donde ocurrió el sismo. Asimismo, el alcalde encargado de la Ciudad de México, Martí Batres, informó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que hasta el momento no hay registros de daños en la capital.

