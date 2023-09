Muere el vocalista de Smash Mouth Steve Harwell a los 56 años

LOS ANGELES -- Steve Harwell, el antiguo líder de la banda de pop rock nominada al Grammy Smash Mouth, falleció. Tenía 56 años.

El manager de la banda, Robert Hayes, dijo que Harwell "falleció en paz y confortablemente" el lunes por la mañana rodeado de familiares y amigos en su casa en Boise, Idaho. La causa de la muerte fue insuficiencia hepática aguda, dijo Hayes en un comunicado.

Smash Mouth es conocida por éxitos como "All Star" y "Then The Morning Comes".

"Steve Harwell era un verdadero original estadounidense. Un personaje excepcional que fue hacia el cielo como una bengala", dijo Hayes. "Steve debe ser recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato pop".

Harwell nació en California en 1967 y actuó en un grupo de rap llamado F.O.S. (Freedom of Speech) antes de formar Smash Mouth en 1994. La banda lanzó dos álbumes certificados platino en Interscope Records, "Fush Yu Mang" de 1997 y "Astro Lounge" de 1999. El segundo álbum incluyó algunos de los mayores éxitos de la banda, como el sencillo certificado platino y nominado al Grammy "All Star", que apareció en la película "Shrek" junto con su versión de "I'm a Believer" de los Monkees.

El humor fue una fuerza impulsora detrás del éxito de Smash Mouth, y a la vanguardia estaba la voz y la personalidad juguetona Harwell en el rock alternativo. El cantante tuvo cameo en la película de comedia de 2001 "Rat Race" ("Ratas a la carrera") y tuvo una amistad bien documentada con el chef y presentador de Food Network Guy Fieri.

"Sus únicas herramientas eran su encanto y carisma incontenibles, su ambición intrépida e imprudente y sus cojones tamaño king-size", dijo Hayes. "Steve vivió una vida 100% a toda intensidad. Ardiendo fuertemente por todo el universo antes de extinguirse".

"Quienes lo conocieron y amaron, lo extrañarán mucho", dijo.

Harwell dejó Smash Mouth en 2021 y la banda continuó de gira con Zach Goode como cantante. La banda emitió un comunicado en ese momento diciendo que Harwell había sido diagnosticado con miocardiopatía ocho años antes y había sufrido "graves reveses médicos sin parar, incluyendo insuficiencia cardíaca y encefalopatía de Wernicke aguda".

Hayes había emitido un comunicado el domingo diciendo que Harwell estaba en cuidados paliativos.

Harwell será incinerado en Boise y enterrado en San José, California, junto a su madre, dijo Hayes.