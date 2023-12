Ejército de Israel informa que mató por error a 3 rehenes israelíes en Gaza

By KARIN LAUB, NAJIB JOBAIN y JACK JEFFERY Friday, December 15, 2023 11:56PM







Una columna de humo señala el lugar donde se produjo un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, vista desde el sur de Israel, el 15 de diciembre de 2023. (AP Foto/Leo Correa) AP - AP

RAMALA, Cisjordania -- Soldados de Israel mataron a tiros por error el viernes a tres rehenes israelíes durante su operación terrestre en la Franja de Gaza, informaron fuentes militares. Los efectivos israelíes encontraron a los rehenes y los identificaron erróneamente como una amenaza, dijo el principal portavoz militar, el contralmirante Daniel Hagari. Señaló que no estaba claro si habían escapado de sus captores o habían sido abandonados. Las muertes se produjeron en la zona de Shijaiyah, en la Ciudad de Gaza, donde los soldados israelíes han tenido encarnizados enfrentamientos con combatientes de Hamás en los últimos días. Dijo que el ejército expresaba su "profundo pesar" y que estaba investigando los hechos. En tanto, un enviado estadounidense dijo que Estados Unidos e Israel estaban debatiendo un calendario para reducir las operaciones de combate en la guerra contra Hamás, aunque están de acuerdo en que la lucha durará meses. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, también se reunió con el presidente palestino, Mahmud Abás, para debatir el futuro del territorio palestino tras la guerra, lo cual, según un funcionario estadounidense de alto rango, podría incluir el regreso de las fuerzas de seguridad palestinas expulsadas de Gaza por Hamás tras asumir el poder en 2007. Funcionarios estadounidenses e israelíes se han mostrado vagos en público sobre cómo se gestionará Gaza si Israel logra su objetivo de acabar con el control de Hamás. La noción de que las fuerzas de seguridad palestinas pudieran volver a Gaza se planteó como una de varias ideas. Parecía ser la primera vez que Washington ofrecía detalles sobre su visión de los acuerdos de seguridad en Gaza, un territorio palestino ocupado por Israel. Cualquier papel de las fuerzas de seguridad palestinas en Gaza suscitará una fuerte oposición por parte de Israel, que pretende mantener una presencia de seguridad indefinida allí y afirma que no permitirá un punto de apoyo de posguerra para la Autoridad Palestina dirigida por Abás, que controla partes de Cisjordania -otro territorio palestino ocupado por Israel-, pero que es profundamente impopular entre los palestinos. En las reuniones con dirigentes israelíes el jueves y el viernes, Sullivan debatió un calendario para poner fin a la fase de combates intensos de la guerra. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo a Sullivan que se tardarían meses en destruir a Hamás, pero no especificó si su estimación se refería a la fase actual de bombardeos y combates terrestres. Sullivan dijo el viernes que "no hay contradicción entre decir que la lucha va a llevar meses y decir también que las distintas fases tendrán lugar en momentos diferentes a lo largo de esos meses, incluida la transición de las operaciones de alta intensidad a operativos más selectivos". Comentó que discutió un cronograma con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con el gabinete de guerra de Israel, y que ese tipo de conversaciones continuarán durante la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. La ofensiva israelí contra Gaza, desencadenada por el asalto de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, ha destruido gran parte del norte de Gaza y ha provocado que el 80% de los 2.3 millones de habitantes del enclave hayan tenido que abandonar sus hogares. Las personas desplazadas se han apiñado en refugios, principalmente en el sur del territorio, en una crisis humanitaria cada vez más grave. El gobierno de Estados Unidos ha expresado malestar por el hecho de que Israel no reduzca el número de víctimas civiles y por sus planes para el futuro de Gaza, pero sigue ofreciendo su apoyo incondicional a Israel con armas y respaldo diplomático. "Quiero que se enfoquen en cómo salvar vidas civiles", dijo el presidente estadounidense, Joe Biden, el jueves cuando se le preguntó si quiere que Israel reduzca sus operaciones a finales de mes. "No que dejen de perseguir a Hamás, sino que sean más cuidadosos". Aunque enfrenta la embestida israelí, Hamás ha seguido lanzando ataques. El viernes disparó cohetes desde Gaza hacia el centro de Israel, lo que hizo que sonaran las sirenas en Jerusalén por primera vez en semanas, pero sin causar heridos. La resistencia del grupo pone en duda que Israel pueda derrotarlo sin destruir todo el territorio.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.