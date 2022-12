Investigan cancelaciones de vuelos de Southwest Airlines

El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que investigará las cancelaciones de vuelos por parte de Southwest Airlines que dejaron a miles de viajeros varados en medio de una fuerte tormenta invernal. Muchas aerolíneas se vieron obligadas a cancelar vuelos debido al mal clima, pero Southwest fue de lejos la que más tuvo. Unos 4,000 vuelos nacionales fueron cancelados el lunes, según el sitio web FlightAware, de los cuales 2,900 fueron de Southwest. Otras aerolíneas como American, United, Delta y JetBlue tuvieron que cancelar vuelos también, pero el porcentaje promedio fue de entre cero y 2%, mientras que para Southwest Airlines fue de 62%, según FlightAware. El portavoz de Southwest Jay McVay dijo en conferencia de prensa en Houston que las cancelaciones se dispararon a medida que la tormenta atravesaba el país, inmovilizando a los aviones y sus tripulaciones. "Así que hemos estado dando vueltas, tratando de actualizarnos y regresar a la normalidad lo más pronto posible, lo cual es nuestra máxima prioridad", declaró McVay. "Y es así precisamente como hemos terminado en la situación en la que estamos hoy". Más de 2,800 vuelos adicionales fueron cancelados en Estados Unidos para las 7 a.m. del martes y se prevé que los problemas continuarán hasta por lo menos el miércoles. Muchos pasajeros hacían largas colas para reprogramar sus vuelos. El Departamento de Transporte indicó en Twitter que está "preocupado por el inaceptable porcentaje de cancelaciones y demoras por parte de Southwest y por los reportes de una falta de servicio al cliente adecuado". Añadió que indagará si Southwest pudo haber evitado la situación y si cumplió con sus propios estándares de atención al cliente. El CEO de Southwest Bob Jordan dijo al Wall Street Journal en una entrevista que la aerolínea operará poco más de un tercio de sus vuelos originales a fin de hacer que las tripulaciones regresen a donde necesiten estar. "Tuvimos un día difícil hoy y probablemente tendremos otro día difícil mañana a medida que resolvemos el problema", expresó Jordan. "Este es el problema más grave que yo he visto".

