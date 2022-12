Proveedor de agua más grande del país declara emergencia por sequía para el sur de California

LOS ANGELES (KABC) -- Incluso con toda la reciente lluvia y nieve, el proveedor de agua más grande del país ha declarado una emergencia por sequía para el sur de California.

La Junta Directiva del Distrito Metropolitano de Agua (Metropolitan Water District) hizo el anuncio el martes mientras la agencia se prepara para un cuarto año seco consecutivo.

La resolución pide a las agencias de agua que reduzcan inmediatamente los suministros importados. Podría convertirse en una reducción obligatoria si persisten las condiciones de sequía.

El distrito puede comenzar a asignar agua a sus 26 agencias en abril.

Los funcionarios estatales anunciaron recientemente que las agencias de agua como Metropolitan solo obtendrán el 5% de los suministros solicitados para principios de 2023 debido a los niveles más bajos de los embalses. Algunas agencias pueden obtener un poco más si es necesario para beber, saneamiento u otros problemas de salud y seguridad.

Hasta el 75% de toda el agua que se usa en el sur de California es para regar patios y jardines.

El año pasado, Gavin Newsom les pidió a los residentes y negocios que redujeran el consumo de agua en un 15%. Pero desde entonces, los residentes han reducido el uso de agua en solo un 5.2%, según la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos.

Mientras tanto, Metropolitan Water District está invirtiendo en lo que podría convertirse en el sistema de reciclaje de agua más grande del mundo. Conocida como Pure Water, la iniciativa reciclaría las aguas residuales en lugar de enviarlas al océano.

Associated Press contribuyó a este informe.

