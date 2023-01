T-Mobile: Datos de 37 millones de clientes fueron robados

BOSTON -- La compañía telefónica estadounidense T-Mobile dijo el jueves que un intruso no identificado entró en su red a finales de noviembre y robó datos de 37 millones de clientes, como direcciones, números telefónicos y fechas de nacimiento. T-Mobile dijo en un documento entregado a la Comisión de Valores de Estados Unidos que el ciberataque fue descubierto el 5 de enero. Indicó que los datos expuestos, según la investigación hasta la fecha, no incluyeron contraseñas, NIP, cuentas bancarias o información sobre tarjetas de crédito, números del Seguro Social ni otras identificaciones gubernamentales. "Nuestra investigación aún está en proceso, pero al parecer la actividad maliciosa está totalmente contenida en este momento", indicó T-Mobile. La empresa no respondió de momento a un correo electrónico enviado para conocer sus comentarios. Afirmó que el primer acceso indebido a los datos ocurrió el 25 de noviembre o alrededor de esa fecha. T-Mobile afirmó que avisó del problema a agencias policiales y federales, aunque no dijo a cuáles. La compañía señaló que no prevé que el incidente tenga repercusiones materiales en sus operaciones. Sin embargo, un analista de Moody's Investors Service, Neil Mack, dijo en un comunicado que el acceso indebido suscita dudas sobre las medidas de seguridad cibernética de la firma y ello podría alejar a clientes y atraer una investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés) y otras agencias de control. "Aunque estas vulneraciones de ciberseguridad quizá no sean sistémicas, su frecuencia en T-Mobile es alarmante y atípica si se comparan con otras firmas de telecomunicaciones", dijo Mack. T-Mobile ha sido hackeada en diversas ocasiones en los últimos años. En julio aceptó pagar $350 millones de dólares a clientes que presentaron una demanda colectiva después de que la compañía revelara en agosto de 2021 el robo de datos personales como números del Seguro Social e información de licencias de manejo. Casi 80 millones de personas fueron afectadas en Estados Unidos. También dijo en aquella ocasión que destinaría $150 millones de dólares hasta 2023 a reforzar la seguridad de los datos y otras tecnologías. Antes del acceso indebido de agosto de 2021, la compañía había revelado que ocurrieron hackeos similares en enero de 2021, noviembre de 2019 y agosto de 2018. T-Mobile, con sede en Bellevue, Washington, se convirtió en una de las operadoras de telefonía celular más grandes del país en 2020 tras comprar a su competidora Sprint. Dijo que tenía más de 102 millones de clientes tras la fusión.

