Take It Down: Herramienta para eliminar imágenes explícitas

"Una vez que envías esa foto, no puedes eliminarla", se advierte a los adolescentes, ignorando la realidad de que muchos de ellos envían imágenes explícitas de sí mismos bajo coerción o sin comprender las consecuencias.

Una nueva herramienta en línea tiene como objetivo devolver algo de control a los adolescentes, o a quienes alguna vez lo fueron, y eliminar de la red imágenes y videos explícitos de ellos mismos.

Llamada Take It Down, la herramienta es operada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés) y financiada en parte por Meta Platforms, el propietario de Facebook e Instagram.

El sitio permite que cualquier persona de forma anónima -y sin cargar ninguna imagen real- cree lo que es básicamente una huella digital de la imagen. Esta huella digital (un conjunto único de números llamado "hash") luego es ingresada en una base de datos y las empresas de tecnología que aceptaron participar en el proyecto eliminan las imágenes de sus servicios.

Ahora, las advertencias. Las plataformas participantes son, a partir del lunes, Facebook e Instagram de Meta, Yubo, OnlyFans y Pornhub, propiedad de Mindgeek. Si la imagen se encuentra en otro sitio o si es enviada en una plataforma encriptada como WhatsApp, no se eliminará.

Además, si alguien altera la imagen original -por ejemplo, recortándola, agregando un emoji o convirtiéndola en un meme- se convierte en una nueva imagen y, por lo tanto, necesita un nuevo hash. Las imágenes que son visualmente similares -como la misma foto con y sin un filtro de Instagram- tendrán hashes similares, que difieren en solo un carácter.

"Take It Down está hecha específicamente para personas que tienen una imagen por la que existen motivos para creer que ya está en la Web en alguna parte o que podría estarlo", detalló Gavin Portnoy, vocero del NCMEC. "Eres un adolescente y estás saliendo con alguien y compartes la imagen. O alguien te extorsionó y te dijo: 'si no me das una imagen, u otra imagen tuya, voy a hacer esto o lo otro'".