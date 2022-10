Tasas hipotecarias superan 7% por primera vez en 2 décadas

ARCHIVO - Esta fotografía del 8 de diciembre de 2020 muestra una casa en venta en Orlando, Florida. AP

WASHINGTON -- La hipoteca promedio a largo plazo en Estados Unidos superó esta semana el 7% por primera vez en mas de dos décadas, resultado de la enérgica alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para controlar la inflación. El comprador de hipotecas Freddie Mac reportó el jueves que el promedio en la crucial tasa a 30 años subió de 6.94% la semana previa a 7.08% en esta. En esta época hace un año, las tasas de la hipoteca a 30 años promediaban 3.14%. El incremento en las tasas de las hipotecas reduce el poder adquisitivo de los compradores de viviendas, ante lo cual menos personas pueden adquirir una casa en un momento en que los precios de éstas siguen subiendo, aunque con mayor lentitud que previamente en el año. La combinación de tasas altas y los precios de las casas significa que un pago hipotecario típico para un comprador de vivienda es centenares de dólares más elevado que lo que era anteriormente este año. "Realmente estamos viendo esto como un aumento en las tasas hipotecarias que está afectando bastante drásticamente la asequibilidad en el mercado, reduciendo agudamente la demanda", dijo Mike Fratantoni, economista en jefe de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. La última vez que la tasa promedio estuvo por encima de 7% fue en abril del 2002, una época en la que Estados Unidos aún estaba conmocionado por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero seis años antes del desplome del mercado inmobiliario que desató la Gran Recesión. Muchos compradores potenciales se han mantenido inactivos, pues las tasas hipotecarias han aumentado más del doble en el año, una tendencia que ha sumido en un bache al mercado de viviendas, el cual estaba en auge. Las ventas de viviendas existentes han declinado por ocho meses consecutivos, ya que los costos de los préstamos se han vuelto un obstáculo demasiado alto para muchos estadounidenses, que ya están pagando más por comida, gasolina y otros productos básicos. En un intento por aplacar la inflación, la Fed ha subido su tasa de referencia cinco veces este año, incluyendo tres alzas consecutivas de 0.75 puntos porcentuales que han elevado su tasa a corto plazo a un rango de entre 3% y 3.25%, el mayor nivel desde el 2008. En su última reunión a fines de septiembre, los funcionarios del banco central pronosticaron que, en las primeras semanas del año próximo, elevarían su tasa de referencia a aproximadamente 4.5%. Aunque las tasas hipotecarias no necesariamente reflejan los incrementos de tasas que hace la Fed, sí tienden a seguir el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. Dicho rendimiento es influido por una serie de factores, incluyendo las expectativas de los inversionistas en torno a la inflación futura y la demanda global de bonos del Tesoro estadounidense.

