Taylor Swift es la artista más escuchada de Spotify en 2023, destrona a Bad Bunny

LOS ÁNGELES -- Taylor Swift es la artista más escuchada de Spotify en 2023.

Según Spotify Wrapped, Swift fue la artista más escuchada del mundo en 2023, con más de 26 billones de escuchas desde el 1 de enero de 2023. La superestrella pop ha destronado al astro del reggaetón, el puertorriqueño Bad Bunny, que mantuvo ese título codiciado tres años seguidos: 2020, 2021 y 2022.

Bad Bunny fue el número dos en 2023, seguido por The Weeknd, Drake y el músico regional mexicano Peso Pluma.

No es tan mala noticia para Bad Bunny, cuyo álbum de 2022 "Un Verano Sin Ti" fue el álbum más escuchado en Spotify por segundo año consecutivo con 4.5 billones de escuchas globales. En esa categoría, "Midnights" de Taylor Swift fue segundo y "SOS" de SZA tercero. Los tres álbumes aparecieron el año pasado.

El top five se completa con "Starboy" de The Weeknd, de 2016, y "Mañana será bonito", de Karol G, el único aparecido en 2023 que llegó a la cima.

"Flowers", el himno al empoderamiento de Miley Cyrus, es la canción más escuchada del año en Spotify con 1,6 millones de escuchas.

"Kill Bill" de SZA es la segunda canción más escuchada del año, seguida por "As It Was" de Harry Styles, "Seven" de Jung Kook con Latto's y "Ella baila sola" de Eslabón Armado y Peso Pluma.

En Estados Unidos, Swift sigue siendo dominante: fue la artista más escuchada en la plataforma, seguida por Drake y el astro country Morgan Wallen. "Last Night" de Wallen fue la canción más escuchada, y su "One Thing at a Time" el álbum más escuchado.