Terremoto en noroeste de China mata a por lo menos 111 personas

Tuesday, December 19, 2023 1:47AM







BEIJING (AP) -- Un terremoto de magnitud 6.2 causó la muerte de al menos 111 personas en una región montañosa del noroeste de China, informaron el martes medios de comunicación estatales. La agencia de noticias Xinhua dijo que 100 personas murieron en la provincia de Gansu y otras 11 en la vecina provincia de Qinghai a causa del sismo, que se produjo poco antes de la medianoche del lunes. Más de 200 personas resultaron heridas, según Xinhua: 96 en Gansu y 124 en Qinghai. El sismo se produjo en el condado de Jishishan, en Gansu, a unos 5 kilómetros (3 millas) del límite provincial con Qinghai. El Servicio Geológico de Estados Unidos cifró la magnitud del sismo en 5.9. La cadena estatal CCTV informó que hubo daños en las líneas de agua y electricidad, así como en infraestructura de transporte y comunicaciones. El terremoto se sintió en Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, a unos 1,450 kilómetros al suroeste de la capital, Beijing. Los estudiantes universitarios de Lanzhou salieron de sus dormitorios por el temblor, según una publicación en redes sociales en la que aparecían imágenes de jóvenes de pie en el exterior. Se estaban enviando tiendas de campaña, camas plegables y edredones a la zona siniestrada, según CCTV. El presidente chino, Xi Jinping, pidió que se realizaran todos los esfuerzos posibles para búsqueda y rescate a fin de minimizar el número de víctimas.

