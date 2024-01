Tesla llama a talleres a 200,000 autos por fallo de software que puede apagar cámara trasera

Friday, January 26, 2024 9:32PM







This article can be read in English

En esta imagen de archivo, el logo de Tesla, en un auto expuesto en Austin, Texas, el 22 de febrero de 2023. (AP Foto/Eric Gay, archivo) AP - AP

Tesla llamó a talleres a cerca de 200,000 vehículos en Estados Unidos por un posible error en el funcionamiento de la cámara trasera cuando el auto está en marcha atrás. La medida afecta a ciertos coches de los modelos Y, S y X de 2023. Todos están equipados con la computadora "Full Self-Driving" 4.0 con las versiones de software 2023.44.30 a 2023.44.30.6 o 2023.44.100. En los documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras estadounidense, la automotriz afirma que la inestabilidad del software puede hacer que la cámara trasera no muestre imágenes mientras el Tesla está en marcha atrás. Según la agencia, esto puede aumentar el riesgo de accidente. Tesla afirma que no tiene conocimiento de choques o heridos por este problema, según los documentos, en los que apunta que el problema se ha solventado con una actualización del programa informático online. Los propietarios serán notificados por carta a partir del 22 de marzo. Tesla empezó a recibir quejas por este problema a finales de diciembre y decidió hacer una llamada a revisión el 12 de enero, de acuerdo con los documentos. Hasta el 22 de enero, la automotriz había recibido 81 reclamaciones de garantía que podrían estar relacionadas con el problema.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.