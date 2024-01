Acusan a padre e hijo de matar a joven embarazada y su novio en Texas

Thursday, January 4, 2024 10:56PM







This article can be read in English

Las autoridades en Texas acusaron a un hombre y su hijo de los asesinatos de una joven embarazada de 18 años y de su novio. (Este informe está en inglés) AP

SAN ANTONIO -- Las autoridades en Texas acusaron a un hombre y su hijo de los asesinatos de una adolescente embarazada de 18 años que desapareció antes de Navidad y de su novio, quienes, según las autoridades, recibieron un disparo mortal en la cabeza antes que sus cadáveres fueran trasladados a otra parte y descubiertos días después en el interior de un auto. Los arrestos del miércoles por la noche ocurrieron más de una semana después que los cadáveres de Savanah Nicole Soto, de 18 años, y Matthew Guerra, de 22, fueran encontrados en un auto en el estacionamiento de un complejo de apartamentos de San Antonio, una escena del crimen que el jefe de policía de la ciudad describió originalmente como "muy, muy desconcertante". Washington Moscoso, sargento de policía de San Antonio, dijo a los periodistas que sus muertes parecían ser el resultado de un negocio de drogas, pero no dio más detalles. La familia de Soto ha dicho que ella estaba retrasada en el parto y que se había programado un parto inducido cuando desapareció el fin de semana antes de Navidad. Moscoso afirmó que los investigadores ahora creen que la pareja fue asesinada el 21 de diciembre, lo que significa que llevaban muertos varios días antes que la policía los encontrara en el auto de Guerra el día después de Navidad. Los asesinatos han llamado la atención más allá de Texas y Moscoso dijo que en las redes sociales se había disparado la "desinformación" sobre el caso. "Estos dos individuos son los únicos sospechosos que estábamos buscando", sostuvo. La policía explicó que Christopher Preciado, de 19 años, fue acusado de asesinato punible con la pena de muerte y su padre, Ramón Preciado, de 53 años, fue acusado de abuso de un cadáver por supuestamente ayudar a su hijo a mover los cuerpos de la pareja. Se desconoce si los detenidos cuentan con abogado y la policía de San Antonio no ha respondido a los mensajes telefónicos y de email.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.