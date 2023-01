Guardia Nacional de Texas baleó a migrante; no se informó

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos camina hacia una nueva sección del muro fronterizo, el jueves 29 de octubre de 2020, en McAllen, Texas. AP

AUSTIN, Texas -- Un miembro de la Guardia Nacional de Texas disparó e hirió a un migrante durante un forcejeo ocurrido este mes en la frontera entre Estados Unidos y México cuando el soldado trataba de detener a una persona, de acuerdo con archivos de la milicia estatal, que no ha hecho público el incidente. Se cree que es la primera vez que un miembro de la Guardia Nacional asignado a la misión fronteriza estatal denominada Operación Lone Star hiere a otra persona con arma de fuego. Las heridas del migrante no ponen en riesgo su vida. El incidente ocurrido el 15 de enero salió a la luz la semana pasada después de que fuera reportado en primera instancia por Army Times y Texas Tribune. El Departamento Militar de Texas no respondió a las preguntas sobre cuántas veces los miembros de la Guardia Nacional han disparado un arma desde que comenzó la misión en 2021. La forma como se manejó el tiroteo -descrito en un informe militar interno obtenido por The Associated Press- ha suscitado preocupaciones de transparencia en torno a una operación de seguridad fronteriza de $4 mil millones de dólares gestionada por el estado que ha crecido en tamaño y autoridad bajo el mando del gobernador Greg Abbott. Hasta el martes, los oficiales militares no habían respondido a las preguntas sobre lo ocurrido ni habían reconocido que se disparara un arma. "El estado y el gobernador son prácticamente los primeros en publicar información sobre cuántas personas podrían haber sido detenidas o si se habían interceptado drogas", dijo Gil Kerlikowske, quien fue comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Obama. "Parece totalmente contraindicado que en cuanto ocurre algo que, ya sabes, suscita alguna pregunta o preocupación, se genere un silencio absoluto. Es un error fundamental". Las armas de fuego no son de uso común entre los miles de agentes fronterizos y otros que se encuentran con los migrantes a lo largo del río Bravo (o Grande), y los oficiales de la Patrulla Fronteriza dicen que cuando se hacen disparos, es una práctica común dejar que el público lo sepa. No está claro si el soldado disparó de manera intencional. Según un informe militar interno, el soldado siguió a una unidad de la Patrulla Fronteriza hasta una casa abandonada junto al río Bravo mientras perseguía a cuatro migrantes. Uno de ellos se resistió a ser detenido, según el informe, y empezó a dar puñetazos y a forcejear con el miembro de la Guardia Nacional, quien sacó un arma de fuego personal que "disparó una vez". El migrante recibió un disparo en el hombro izquierdo y fue trasladado a un hospital de McAllen. El Departamento Militar remitió las preguntas a la policía estatal. Travis Considine, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que la División de los Rangers estaba investigando y que la agencia no podía brindar más información. Una portavoz de Abbott no respondió a las solicitudes de información sobre el tiroteo. Kerlikowske y otros críticos, entre ellos un legislador de la frontera de Texas que se enteró del tiroteo a través de las noticias, dicen que los detalles celosamente guardados van en contra de lo que debería ser una mayor apertura, en particular cuando se utiliza la fuerza letal. La frontera y el gran número de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos se han convertido en el principal tema político de Abbott, quien recientemente comenzó un tercer mandato como gobernador de Texas y no ha descartado postularse a la presidencia en 2024. La misión fronteriza incluye a unos 5,000 miembros de la Guardia Nacional que están autorizados para efectuar detenciones. "No estoy contento con la falta de transparencia de la Guardia Nacional de Texas", dijo el senador estatal demócrata Juan "Chuy" Hinojosa, cuyo distrito incluye la zona donde se produjo el incidente. Hinojosa, miembro de una comisión del Senado estatal que supervisa la operación fronteriza del estado, dijo que cuando su equipo solicitó detalles al Departamento Militar sólo les dijeron que se estaba investigando. "La falta de transparencia de su parte, al ni siquiera notificar a los legisladores que se había producido este incidente, no hace sino crearles más problemas. La gente empieza a pensar, pues, que están tratando de ocultar algo", manifestó. Rod Kise, portavoz de la Patrulla Fronteriza, dijo que el incidente estaba bajo revisión de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP. Bajo el mandato de Kerlikowske, la política de la Patrulla Fronteriza era emitir un comunicado en un plazo de cuatro horas y dar una rueda de prensa en un plazo de 24 horas tras los incidentes de uso de la fuerza. En los últimos años, los agentes de la Patrulla Fronteriza se han visto implicados en un número cada vez mayor de incidentes de uso de fuerza, aunque la mayoría no incluyen armas de fuego. En el año fiscal 2022, se registraron 12 casos de uso de arma de fuego por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur, de acuerdo con las estadísticas federales.

