Hallan cadáver de niña en Texas; arrestan a conductor de FedEx

La policía en Texas encontró el cadáver de una niña de 7 años y un conductor de entrega de FedEx ha sido arrestado por su muerte. (Este informe está en inglés)

PARADISE, Texas -- La policía en Texas encontró el cadáver de una niña de 7 años dos días después de que se reportara la desaparición de la menor y un conductor de entrega de FedEx ha sido arrestado por su muerte, informaron las autoridades. El cuerpo de Athena Strand fue hallado el viernes y Tanner Lynn Horner, de 31 años, fue arrestado bajo cargos de secuestro y asesinato después de confesar haber matado a la niña y revelar a las autoridades dónde encontrar su cuerpo, según el jefe policial del condado Wise, Lane Akin. Horner permaneció encarcelado el sábado con una fianza de $1.5 millones de dólares. Los registros de la cárcel no mencionaban a un abogado que pudiera hablar en su nombre. Akin dijo durante una conferencia de prensa el viernes por la noche que una pista llevó a las autoridades a Horner, quien según el jefe policial había hecho una entrega en la casa de la niña poco antes de su desaparición. Horner no conocía a la familia de la niña, según Akin, quien se negó a hablar sobre el motivo del crimen. "Realmente no podemos revelar el contenido de la confesión, pero diré que tenemos una confesión" de Horner, afirmó Akin. La madrastra de la niña había denunciado su desaparición el miércoles en la casa familiar cerca de Paradise, al noroeste de la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth. El cadáver de la menor fue encontrado cerca de la ciudad de Boyd, a unos 9.6 kilómetros (seis millas) al sureste de Paradise, un poblado de unos 475 habitantes, agregó Akin. James Dwyer, agente especial interino a cargo de la oficina local del FBI en Dallas, detalló que FedEx cooperó con los detectives. FedEx señaló en un comunicado que está trabajando con las agencias policiales que investigan el caso. ------------ Would you like to read this story in English? Click here

