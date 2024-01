Hombre se declara culpable de secuestrar a niña que pidió ayuda en trozo de papel en California

ARCHIVO- En esta imagen sin fechar difundida por el Departamento de Justicia de EEUU se muestra un trozo de papel usado por una niña de 13 años para pedir ayuda al ser secuestrada. AP - AP

Un hombre de Texas se declaró culpable de secuestrar a una niña de 13 años que fue rescatada en el sur de California cuando un transeúnte la vio sosteniendo un trozo de papel con la palabra "¡Ayúdame!" en un auto estacionado. Un comunicado emitido el viernes por la Fiscalía Federal en el Distrito Central de California indicó que Steven Robert Sablan, de 62 años, de Cleburne, Texas, admitió en un acuerdo de declaración de culpabilidad que agredió sexualmente a la víctima cuando la llevaba de Texas a California. La niña fue rescatada el 9 de julio en Long Beach, al sur de Los Ángeles, después que un transeúnte llamara al 911 para reportar que la vio sostener el trozo de papel con la desesperada petición de ayuda escrita a mano. Sablan, que ha estado bajo custodia federal desde julio de 2023, se declaró culpable de un cargo de secuestro, dijeron los fiscales. Su abogada, la defensora pública federal adjunta Nadine Hettle, declinó hacer comentarios el sábado. En julio, Sablan fue acusado formalmente por un jurado investigador federal de secuestro y transporte de un menor con la intención de participar en actividades sexuales ilícitas. Un agente del FBI escribió en una declaración jurada que respalda la denuncia penal que la niña caminaba por una calle de San Antonio el 6 de julio cuando Sablan se acercó, levantó una pistola negra y le dijo: "Si no te subes al auto conmigo... Voy a lastimarte". Se fijó una audiencia de sentencia para el 25 de octubre. Sablan enfrentará un mínimo obligatorio de 20 años en una prisión federal y una sentencia máxima de cadena perpetua.

