Time designa Persona del Año al líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy

ARCHIVO - El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en entrevista con The Associated Press en su oficina en Kiev, Ucrania, 9 de abril de 2022. AP

LONDRES -- La revista Time designó el miércoles al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Persona del Año "por demostrar que el valor puede ser tan contagioso como el miedo". El editor en jefe Edward Felsenthal dijo que la elección de Zelenskyy -junto con "el espíritu de Ucrania"- fue "la más nítida que se recuerde". "Fuese que la batalla de Ucrania provoque esperanza o miedo, el mundo marchó al compás de Volodymyr Zelenskyy en 2022", aseveró. Comediante que se volcó a la política y fue elegido presidente de Ucrania en 2019, Zelenskyy se ha dedicado incansablemente desde la invasión rusa el 24 de febrero a inspirar a su país en la resistencia y para obtener apoyo internacional. Felsenthal dijo que la decisión de Zelenskyy cuando comenzó la guerra de "no huir de Kiev, sino de quedarse y buscar apoyo fue crucial". "Por demostrar que el valor puede ser tan contagiosos como el miedo, por inspirar a pueblos y naciones a unirse en defensa de la libertad, por recordarle al mundo la fragilidad de la democracia -y de la paz_, Volodymyr Zelenskyy y el espíritu de Ucrania son la Persona del Año 2022 de Time", añadió. La revista mencionó personas que, dice, encarnan el espíritu de Ucrania, como el ingeniero Oleg Kutkov, que ayudó a mantener el país conectado; Olga Rudenko, directora del Independiente de Kiev, y el cirujano de guerra británico David Nott. La selección anual de Time ha provocado debates, a veces ásperos, desde que comenzó en 1927. En 2021, la Persona del Año fue el magnate Elon Musk, dueño de Tesla y quien recientemente compró Twitter. En 2020 el título fue compartido por el entonces presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

