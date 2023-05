Muere la legendaria cantante Tina Turner a los 83 años

This article can be read in English

La legendaria cantante y compositora Tina Turner murió a los 83 años.

El fallecimiento de la cantante fue anunciado el miércoles en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram. Turner murió en su casa en Suiza después de luchar contra una larga enfermedad según su representante.

"Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy decimos adiós a una querida amiga que nos deja su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho", dijo su representante en un comunicado publicado en Facebook.

La reina del Rock and Roll era conocida por sus éxitos "The Best", "Proud Mary" y "What's Love Got to Do With It".

Esta es una historia en desarrollo.