Tiroteo en centro comercial de Texas deja 1 muerto y 3 heridos

EL PASO, Texas -- Una persona falleció y otras tres resultaron heridas por disparos realizados el miércoles en un centro comercial de El Paso, Texas, informó la policía de la ciudad. Una persona ha sido detenida, señaló el sargento Robert Gomez, portavoz de la policía de El Paso. De momento no se dio a conocer información sobre la persona. "Es demasiado pronto para especular sobre un motivo", dijo Gomez. Las tres personas que resultaron heridas fueron hospitalizadas, añadió el portavoz. Se desconocía su estado de salud. Gomez comentó que la policía cree que el centro comercial ya es seguro y que los agentes estaban revisando el inmueble para verificarlo. Las autoridades han establecido un centro de reunión en una escuela secundaria cercana. El incidente del miércoles se produjo en una concurrida zona comercial y al lado del estacionamiento de un Walmart donde 23 personas fueron asesinadas en un ataque racista en 2019.

